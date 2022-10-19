港股短期仍處築底階段 美加息步伐料持續

受以美股為首外圍股市影響，近日股反覆偏軟，雖然間中有反彈，惟走勢持續尋底。恒指一度跌至16300水平的11年低位。對於港股的短期走勢，平安證券認為，總體而言港股行業漲少跌多，市場仍處於築底階段。

美國持續加息的預期，影響港股的短期情緒。美國通脹持續高企，自年初3月以來，美國聯儲局展加息周期，最近3次加息每次都加0.75厘，加息步伐急速，令港股受壓。

港股策略以防禦為先 看好消費及互聯網股

在海外負面衝擊接連影響下，港股市場在月初反彈後繼續下行，即使偶爾伴隨A股出現大幅反彈，尾盤也往往會出現漲幅收縮的現象，表明港股目前態勢仍然偏弱。結合美聯儲加息節奏和內地經濟前景，港股有望在年底出現走強，目前應當在做好防禦的基礎上，著眼中長期佈局低估優質資產，除盈利穩健的白馬股之外，港股可選消費、互聯網傳媒等板塊的佈局機遇也值得重視。

至於影響港美股市的聯儲局加息節奏，平安證券認為今年內加息步伐持續。美國的通脹持續高企，自年初3月以來，美國聯儲局持續多次大幅加息以對抗通脹，雖然基準利率從0附近提升至3%以上，縮表也在提速，但通脹並未出現顯著回落。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...