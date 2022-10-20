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內房危機：二十大報告對房地產有何指示（第二版）

財金 14:12 2022/10/20

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10月16日，中共二十大在北京人民大會堂開幕，報告中針對住房市場的相關表述繼續是房住不炒。（點擊下圖看「十八大」至「二十大」報告對房地產表述。）

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就房地產市場，本次二十大報告提出「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度」，提法與十九大報告中一致。中指研究院認為，這表明中央將繼續發力完善住房供應端制度政策，並大力推動住房租賃市場發展，完善購+租、市場+保障的住房體系。

根據住建部數據，「十四五」期間，全國40個重點城市計劃籌集建設保障性租賃住房650萬套，預計可解決近2000萬市民、青年人的住房困難問題。2021年、2022年全國建設籌集330萬套保租房，未來保租房發展仍有望進一步提速

本次二十大報告中再次強調加快建立「租購並舉」住房制度，政策紅利有望繼續釋放，隨著住房租賃需求的逐步擴大，住房租賃市場也將迎來快速發展期。中指院指，這也為開發企業、運營企業、裝飾裝修企業、金融機構等提供了新的發展機遇，認為未來合理的住房需求仍將是政策支持和鼓勵的主要對象，剛性和改善性住房需求釋放仍有空間，改善性住房需求或將成為市場的關鍵支撐

瑞銀：房地產下行壓力依然大

    點擊圖片放大

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤解讀指，二十大對房地產政策的長期定調基本未變......

 

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撰文 : 劉雅文 投資理財

欄名 : 研究報告

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