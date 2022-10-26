渣打：或增加內房相關撥備 但風險可控

英國新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將卓慧思（Liz Truss）政府於9月公布的「迷你財政預案」內減稅措施，「近乎全部」撤回，成功紓緩燃眉的財政危機。再者，上任不足兩個月的英國首相卓慧思宣布請辭（詳見10月20日【20：40】報道），令英鎊危機進一步紓緩。

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專訪瑞信邵志銘 談收息股部署【下一頁】

另外，保守黨國會議員亦推選出辛偉誠 (Rishi Sunak) 為新任英國首相（詳見：【下一頁】）。惟美國在10月中公布的9月通脹（CPI）仍居高不下（點擊圖片放大），加上英鎊危機消退，聯儲局暫沒有放慢加息步伐的理由。

無論如何，息率在中短期內難以向下（英、美財經前景分析，詳見【下一頁】），加上聯邦基金利率在今年底達4厘亦已是市場共識，聯儲局本輪加息步伐之快，已遠快過上次以至對上6次加息周期（點擊圖片放大）。所以，讀者選擇收息股時，宜選盈利前景及派息增長均見較佳能見度者，而最理想是追求預測股息在約14.9厘的收息股，次選為預測股息在約7.2厘的收息股【原因】。

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二十大工作報告，分析詳見：【下一頁】

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10月26日：

【19：30】渣打 （02888） 與內房股均曾是熱門收息股，惟內房危機衝擊內房、內險及內銀板塊之餘，也對涉足內房企業或內地新盤房貸市場的香港以至國際銀行帶來減值撥備壓力。

雖然渣打今天中午公布，其今年第三季除稅前基本溢利按年升約31.7%至近14.2億元（美元‧下同），若按固定滙率基準計，更升35%，但是期內上季信貸減值卻按年大增逾1倍至近2.3億元，當中與中國商業房地產組合有關的支出約1.3億元，包括新增2,700萬元管理層額外撥加。

行政總裁温拓思（Bill Winters）在業績投資者會議上表示......

【17：00】美國聯儲局於下月議息會議，加息0.75厘似乎已成市場共識（點擊圖片放大）。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對聯儲局未來息口走向的看法，詳見：【下一頁】

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10月25日：

【18：00】英國新任首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 上台，最新分析詳見：【下一頁】

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【12：30】滙豐 （00005） 第三季業績持續跟進，詳見：【下一頁】

10月24日：

【18：00】在利率趨升的環境下，瑞信最新發表的報告指，年初至今HIBOR均值已較去年同期提升約204個基點，並且持續趨升，由於香港電訊 （06823） 負債率較高，因此將2022至2024年各年財務成本預測上調44%、55%及27%，雖預期香港電訊將採取積極措施以控制其利率風險，但仍預計香港電訊將無法實現其每股派息增長2%的指引，目標價由13元下調至11元。

瑞信續表示，香港電訊的業務穩定，移動漫遊業務出現復甦，同時寬頻業務競爭並未明顯加劇，但......

【08：00】滙豐與渣打估值比較，詳見：【下一頁】

【03：00】滙豐 （00005） 第三季業績將於10月25日公布，季績前瞻詳見：【下一頁】

10月22日：

【13：00】內地電訊股為現時淡市中，較穩健的收息股。不過，富瑞最新發表的報告，雖維持中國電信 （00728） 「買入」的投資評級，以及內地電訊行業首選，考慮人民幣兌港元匯率變化，但卻將中電信目標價由4.26元下調至3.93元，當中考慮其估值相當於明年預測PE（市盈率）約7.6倍及股息率約9.2厘。

富瑞指，中電信上季服務收入、EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）及純利按年分別升6%、2%及12%，符市場預期，惟第三季收入及EBITDA增長較今年上半年放緩，但純利增長相若，主因折舊及攤銷開支增長放緩及稅率下降。富瑞表示，中電信第三季收入增長放緩，部分源於新冠疫情導致工業互聯網項目延誤，但公司重申今年該項目業務約20%的增長目標，而富瑞對中電信預測也保持不變。

此外，報告續指出......

【12：00】潔淨能源股如風電股、光伏股等，為較新興的收息股。花旗近日發表的研究報告表示，看好清潔能源板塊多於燃煤電企，原因是清潔能源公司的多晶矽單位成本較低，以及到2025年底，內地風能和太陽能裝機容量將分別達到650吉瓦和730吉瓦，這將為可再生能源公司帶來更多增長。

花旗預期，今年內地年電力需求將按年增長......

10月21日：

【19：00】本地銀行股及地產股為港人傳統收息股之一，而兩類股份均與本港樓市關係密切。對於放寬按揭壓力測試會否刺激樓市，香港銀行公會主席禤惠儀表示，不會預測本港樓價走勢，但銀行整體按揭業務質素健康，未見惡化，但由於環球市場波動，呼籲市民投資時要應盡力而為。

此外，禤惠儀認為，樓市成交量與按揭業務相關，若現時成交量較少，相信按揭業務表現亦有相應的比例。

至於香港息率走勢方面，禤惠儀表示......

【16：00】有逾200年歷史的英國資產管理公司施羅德投資（Schroders），其歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana對英國首相卓慧思辭職的看法，詳見：【下一頁】

【10：30】傳統藍籌股恒生銀行 （00011） 受惠低成本本地存款、輕資產財管業務、以及資產質素穩健，令其估值在長期以來較同業具溢價，惟近年也受累內房危機而令撥備增加，削減每股派息。不過，中金近日發表報告指，恒生受惠具質素客戶基礎，料其2024至2027年間的ROE（股本回報率）將復甦至介乎12%至13%水平。

中金表示，考慮本港短期經濟復甦緩慢及恒生對內房行業的風險敞口，將恒生2022至2023年盈利預測分別下調7.8%及9%，至122億及190億元，並將目標價降11.2%至140.04元，此目標價的估值相當於預測今、明兩年平均市帳率約1.2倍，投資評級維持「中性」。

中金補充......

【02：45】卓慧思在英國時間10月20日下午剛宣布請辭，而她近期推出的一系列措施產生的「英鎊危機」，對滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 有何影響，分析詳見：【下一頁】

10月20日：

【20：40】上任不足兩個月的英國首相卓慧思剛宣布請辭，成為英國「最短命」首相，而保守黨將於下周內選出新保守黨黨魁。此前，卓慧思領導的政府推出的「迷你預算案」計劃失敗，引起金融市場大幅波動。（本文引言因此有所更新）

【17：00】對於昨天《施政報告》就人才置業退稅安排，繼外資券商摩根大通認為對本港住宅樓市影響不大（詳見本文今天【14：30】報道），中資背景券商海通國際發最新報告也認為，該退稅安排欠吸引，減稅措施的影響還有待觀察。

海通國際指，基於香港入境處數據，估計於2016年至2022年上半年期間來港人才（不包括畢業生）約有27.3萬人，他們目前在港買樓所繳付的印花稅為1.5%至4.25%。海通國際假設該批人才中的5%會因減稅而買樓，將創造約1.37萬個買樓需求，相當於2021年住宅總成交量（約7.43萬個）的近18%。

惟海通國際認為，該政策要預繳30%的可退回稅款太多，且要成為香港永久居民後才能獲得退款，退稅安排欠吸引，減稅措施的影響還有待觀察。因此，海通國際維持對2022及2023年樓價按年分別下跌12%及8%的預測。

另一方面，海通國際指......

【14：30】香港特首李家超昨日公布上任後首份《施政報告》，未有如市場預期般推出一些振提香港樓市的措施，令不少本地地產股股價在《施政報告》公布後轉弱。摩根大通最新發表的研究報告認為，市場對香港發展商的關注點或回至基本面，而不是依賴任何短期政策提振。

對於《施政報告》中提及「向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅」，摩通認為，此不太可能短期提升需求，因聘請人才來港需時，不是每個來港工作的人有買樓意欲，而非香港永久居民買樓仍須先支付30%印花稅，這金額也不是每個人可負擔。

本地地產發展股方面，摩通較看好新鴻基地產 （00016） 及長實集團 （01113） ，原因是......

【12：15】香港電訊及其母企電訊盈科 （00008） 基本因素改善，惟股價近月卻因美國進入加息周期而下跌，已跌至有吸引力的水平，近日也獲瑞銀、滙豐等券商看好（分析分別見10月19日【23：00】、10月18日【08：00】報道）。

總結由今年8月初，即是聯儲局加息步伐已確認加快至每次加0.75厘，以及電訊盈科及香港電訊均公布了今年中期業績，在綜合美國加息及兩股業務前景的兩個大因素下，券商給予電訊盈科及香港電訊的平均目標價分別約4.93元及12.84元。

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換言之，電訊盈科及香港電訊的平均目標價，較兩者今天中午收市價3.26元及9.14元，分別有約51.2%及40.5%的上升空間。

【11：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟近年受累行業轉差而令「收息股魅力」大降。至於二十大關於內房行業方面的要點，分析詳見：【下一頁】

【07：00】中電 （00002） 近年雖力保每股派息不變，但盈利前景卻有暗湧，而花旗日前發表的報告，重申中電「沽售」的投資評級，並將其目標價由57元低調15.8%至48元，目標價為市場最低。

花旗表示，因中電在內地及澳洲市場的發電量減少，加上在利率上升的情況下折現率較高，將中電今年純利預測下調13%至2.27億元。花旗續指......

10月19日：

【23：00】本地電訊股為較穩健的收息股之一，當中龍頭香港電訊 （06823） 更是港人傳統收息股之一，早前獲瑞銀看好（詳見本文10月18日【08：00】報道）之餘，近日也獲滙豐環球研究（以下簡稱「滙豐」）發表報告指，香港電訊近期股價跌至近7年低位，為買入此股的機會。

滙豐表示，香港電訊及電訊盈科 （00008） （香港電訊母公司）股價在過去一個月的下跌，主要由於市場波動及未來利率料會上升，惟滙豐相信，這兩間企業的基本面都在改善，而基於來自香港電訊100%派息比率的股息收入......

專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁】

10月18日：

【08：00】本地電訊股為港人傳統收息股之一，惟美國步入加息周期削弱此類股份的吸引力，加上行業競爭憂慮，令相關股份股價近日走弱。不過，瑞銀近日發表的報告，重申電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） 的「買入」投資評級，並指在行業中首選為電訊盈科及香港電訊，其後依次為香港寬頻 （01310） 、和電香港 （00215） 及數碼通 （00315） 。

瑞銀指，自8月以來，香港電訊和香港寬頻向新用戶及特選地區用戶提供優惠，變相下調住宅寬頻價格，而瑞銀認為，兩者股價下跌可能是由於市場憂慮競爭惡化。

不過，瑞銀相信，雖然香港寬頻宣布透過具吸引力的定價吸客，有助於在價格敏感的客戶中獲得市場份額，但是料價格戰對其影響有限，而且香港寬頻的企業業務需要更多時間復甦，因其中小企業業務佔比較高，預計2023至2024年其相關收入將會持平，而2023年股息或下降逾10%，因為其營運支出或資本支出節省的空間有限。因此維持對香港寬頻的「中性」看法，目標價由9.2元降至6元。

反觀香港電訊，瑞銀表示，隨着在新冠疫情期間，公共服務及更多跨國企業投放更多資金推動數字化，企業業務已成為香港電訊的新業務增長動力，相信......

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關於10月中旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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