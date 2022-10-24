瑞信：HIBOR趨升 調高香港電訊財務成本預測

英國新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將卓慧思（Liz Truss）政府於9月公布的「迷你財政預案」內減稅措施，「近乎全部」撤回，成功紓緩燃眉的財政危機。再者，上任不足兩個月的英國首相卓慧思宣布請辭（詳見10月20日【20：40】報道），令英鎊危機進一步紓緩。

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專訪瑞信邵志銘 談收息股部署【下一頁】

惟美國在10月中公布的9月通脹（CPI）仍居高不下（點擊圖片放大），加上英鎊危機消退，聯儲局暫沒有放慢加息步伐的理由。

無論如何，息率在中短期內難以向下（英、美財經前景分析，詳見【下一頁】），加上聯邦基金利率在今年底達4厘亦已是市場共識，聯儲局本輪加息步伐之快，已遠快過上次以至對上6次加息周期（點擊圖片放大）。所以，讀者選擇收息股時，宜選盈利前景及派息增長均見較佳能見度者，而最理想是追求預測股息在約14.9厘的收息股，次選為預測股息在約7.2厘的收息股【原因】。

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二十大工作報告，分析詳見：【下一頁】

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10月24日：

【18：00】在利率趨升的環境下，瑞信最新發表的報告指，年初至今HIBOR均值已較去年同期提升約204個基點，並且持續趨升，由於香港電訊 （06823） 負債率較高，因此將2022至2024年各年財務成本預測上調44%、55%及27%，雖預期香港電訊將採取積極措施以控制其利率風險，但仍預計香港電訊將無法實現其每股派息增長2%的指引，目標價由13元下調至11元。

瑞信續表示，香港電訊的業務穩定，移動漫遊業務出現復甦，同時寬頻業務競爭並未明顯加劇，但......

【08：00】滙豐與渣打估值比較，詳見：【下一頁】

【03：00】滙豐 （00005） 第三季業績將於10月25日公布，季績前瞻詳見：【下一頁】

10月22日：

【13：00】內地電訊股為現時淡市中，較穩健的收息股。不過，富瑞最新發表的報告，雖維持中國電信 （00728） 「買入」的投資評級，以及內地電訊行業首選，考慮人民幣兌港元匯率變化，但卻將中電信目標價由4.26元下調至3.93元，當中考慮其估值相當於明年預測PE（市盈率）約7.6倍及股息率約9.2厘。

富瑞指，中電信上季服務收入、EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）及純利按年分別升6%、2%及12%，符市場預期，惟第三季收入及EBITDA增長較今年上半年放緩，但純利增長相若，主因折舊及攤銷開支增長放緩及稅率下降。富瑞表示，中電信第三季收入增長放緩，部分源於新冠疫情導致工業互聯網項目延誤，但公司重申今年該項目業務約20%的增長目標，而富瑞對中電信預測也保持不變。

此外，報告續指出......

【12：00】潔淨能源股如風電股、光伏股等，為較新興的收息股。花旗近日發表的研究報告表示，看好清潔能源板塊多於燃煤電企，原因是清潔能源公司的多晶矽單位成本較低，以及到2025年底，內地風能和太陽能裝機容量將分別達到650吉瓦和730吉瓦，這將為可再生能源公司帶來更多增長。

花旗預期，今年內地年電力需求將按年增長......

10月21日：

【19：00】本地銀行股及地產股為港人傳統收息股之一，而兩類股份均與本港樓市關係密切。對於放寬按揭壓力測試會否刺激樓市，香港銀行公會主席禤惠儀表示，不會預測本港樓價走勢，但銀行整體按揭業務質素健康，未見惡化，但由於環球市場波動，呼籲市民投資時要應盡力而為。

此外，禤惠儀認為，樓市成交量與按揭業務相關，若現時成交量較少，相信按揭業務表現亦有相應的比例。

至於香港息率走勢方面，禤惠儀表示......

【16：00】有逾200年歷史的英國資產管理公司施羅德投資（Schroders），其歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana對英國首相卓慧思辭職的看法，詳見：【下一頁】

【10：30】傳統藍籌股恒生銀行 （00011） 受惠低成本本地存款、輕資產財管業務、以及資產質素穩健，令其估值在長期以來較同業具溢價，惟近年也受累內房危機而令撥備增加，削減每股派息。不過，中金近日發表報告指，恒生受惠具質素客戶基礎，料其2024至2027年間的ROE（股本回報率）將復甦至介乎12%至13%水平。

中金表示，考慮本港短期經濟復甦緩慢及恒生對內房行業的風險敞口，將恒生2022至2023年盈利預測分別下調7.8%及9%，至122億及190億元，並將目標價降11.2%至140.04元，此目標價的估值相當於預測今、明兩年平均市帳率約1.2倍，投資評級維持「中性」。

中金補充......

【02：45】卓慧思在英國時間10月20日下午剛宣布請辭，而她近期推出的一系列措施產生的「英鎊危機」，對滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 有何影響，分析詳見：【下一頁】

10月20日：

【20：40】上任不足兩個月的英國首相卓慧思剛宣布請辭，成為英國「最短命」首相，而保守黨將於下周內選出新保守黨黨魁。此前，卓慧思領導的政府推出的「迷你預算案」計劃失敗，引起金融市場大幅波動。（本文引言因此有所更新）

【17：00】對於昨天《施政報告》就人才置業退稅安排，繼外資券商摩根大通認為對本港住宅樓市影響不大（詳見本文今天【14：30】報道），中資背景券商海通國際發最新報告也認為，該退稅安排欠吸引，減稅措施的影響還有待觀察。

海通國際指，基於香港入境處數據，估計於2016年至2022年上半年期間來港人才（不包括畢業生）約有27.3萬人，他們目前在港買樓所繳付的印花稅為1.5%至4.25%。海通國際假設該批人才中的5%會因減稅而買樓，將創造約1.37萬個買樓需求，相當於2021年住宅總成交量（約7.43萬個）的近18%。

惟海通國際認為，該政策要預繳30%的可退回稅款太多，且要成為香港永久居民後才能獲得退款，退稅安排欠吸引，減稅措施的影響還有待觀察。因此，海通國際維持對2022及2023年樓價按年分別下跌12%及8%的預測。

另一方面，海通國際指......

【14：30】香港特首李家超昨日公布上任後首份《施政報告》，未有如市場預期般推出一些振提香港樓市的措施，令不少本地地產股股價在《施政報告》公布後轉弱。摩根大通最新發表的研究報告認為，市場對香港發展商的關注點或回至基本面，而不是依賴任何短期政策提振。

對於《施政報告》中提及「向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅」，摩通認為，此不太可能短期提升需求，因聘請人才來港需時，不是每個來港工作的人有買樓意欲，而非香港永久居民買樓仍須先支付30%印花稅，這金額也不是每個人可負擔。

本地地產發展股方面，摩通較看好新鴻基地產 （00016） 及長實集團 （01113） ，原因是......

【12：15】香港電訊及其母企電訊盈科 （00008） 基本因素改善，惟股價近月卻因美國進入加息周期而下跌，已跌至有吸引力的水平，近日也獲瑞銀、滙豐等券商看好（分析分別見10月19日【23：00】、10月18日【08：00】報道）。

總結由今年8月初，即是聯儲局加息步伐已確認加快至每次加0.75厘，以及電訊盈科及香港電訊均公布了今年中期業績，在綜合美國加息及兩股業務前景的兩個大因素下，券商給予電訊盈科及香港電訊的平均目標價分別約4.93元及12.84元。

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換言之，電訊盈科及香港電訊的平均目標價，較兩者今天中午收市價3.26元及9.14元，分別有約51.2%及40.5%的上升空間。

【11：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟近年受累行業轉差而令「收息股魅力」大降。至於二十大關於內房行業方面的要點，分析詳見：【下一頁】

【07：00】中電 （00002） 近年雖力保每股派息不變，但盈利前景卻有暗湧，而花旗日前發表的報告，重申中電「沽售」的投資評級，並將其目標價由57元低調15.8%至48元，目標價為市場最低。

花旗表示，因中電在內地及澳洲市場的發電量減少，加上在利率上升的情況下折現率較高，將中電今年純利預測下調13%至2.27億元。花旗續指......

10月19日：

【23：00】本地電訊股為較穩健的收息股之一，當中龍頭香港電訊 （06823） 更是港人傳統收息股之一，早前獲瑞銀看好（詳見本文10月18日【08：00】報道）之餘，近日也獲滙豐環球研究（以下簡稱「滙豐」）發表報告指，香港電訊近期股價跌至近7年低位，為買入此股的機會。

滙豐表示，香港電訊及電訊盈科 （00008） （香港電訊母公司）股價在過去一個月的下跌，主要由於市場波動及未來利率料會上升，惟滙豐相信，這兩間企業的基本面都在改善，而基於來自香港電訊100%派息比率的股息收入......

專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁】

10月18日：

【08：00】本地電訊股為港人傳統收息股之一，惟美國步入加息周期削弱此類股份的吸引力，加上行業競爭憂慮，令相關股份股價近日走弱。不過，瑞銀近日發表的報告，重申電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） 的「買入」投資評級，並指在行業中首選為電訊盈科及香港電訊，其後依次為香港寬頻 （01310） 、和電香港 （00215） 及數碼通 （00315） 。

瑞銀指，自8月以來，香港電訊和香港寬頻向新用戶及特選地區用戶提供優惠，變相下調住宅寬頻價格，而瑞銀認為，兩者股價下跌可能是由於市場憂慮競爭惡化。

不過，瑞銀相信，雖然香港寬頻宣布透過具吸引力的定價吸客，有助於在價格敏感的客戶中獲得市場份額，但是料價格戰對其影響有限，而且香港寬頻的企業業務需要更多時間復甦，因其中小企業業務佔比較高，預計2023至2024年其相關收入將會持平，而2023年股息或下降逾10%，因為其營運支出或資本支出節省的空間有限。因此維持對香港寬頻的「中性」看法，目標價由9.2元降至6元。

反觀香港電訊，瑞銀表示，隨着在新冠疫情期間，公共服務及更多跨國企業投放更多資金推動數字化，企業業務已成為香港電訊的新業務增長動力，相信......

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關於10月中旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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