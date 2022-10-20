花旗：中電內地及澳洲發電量減 純利預測降13%

英國新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將卓慧思（Liz Truss）政府於9月公布的「迷你財政預案」內減稅措施，「近乎全部」撤回，成功紓緩燃眉的財政危機。惟美國在10月中公布的9月通脹（CPI）仍居高不下（點擊圖片放大），加上英鎊危機消退，聯儲局暫沒有放慢加息步伐的理由。

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁】

無論如何，息率在中短期內難以向下（英、美財經前景分析，詳見【下一頁】），加上聯邦基金利率在今年底達4厘亦已是市場共識，聯儲局本輪加息步伐之快，已遠快過上次以至對上6次加息周期（點擊圖片放大）。所以，讀者選擇收息股時，宜選盈利前景及派息增長均見較佳能見度者，而最理想是追求預測股息在約14.9厘的收息股，次選為預測股息在約7.2厘的收息股【原因】。

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二十大工作報告，分析詳見：【下一頁】

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10月20日：

【07：00】中電 （00002） 近年雖力保每股派息不變，但盈利前景卻有暗湧，而花旗日前發表的報告，重申中電「沽售」的投資評級，並將其目標價由57元低調15.8%至48元，目標價為市場最低。

花旗表示，因中電在內地及澳洲市場的發電量減少，加上在利率上升的情況下折現率較高，將中電今年純利預測下調13%至2.27億元。花旗續指......

10月19日：

【23：00】本地電訊股為較穩健的收息股之一，當中龍頭香港電訊 （06823） 更是港人傳統收息股之一，早前獲瑞銀看好（詳見本文10月18日【08：00】報道）之餘，近日也獲滙豐環球研究（以下簡稱「滙豐」）發表報告指，香港電訊近期股價跌至近7年低位，為買入此股的機會。

滙豐表示，香港電訊及電訊盈科 （00008） （香港電訊母公司）股價在過去一個月的下跌，主要由於市場波動及未來利率料會上升，惟滙豐相信，這兩間企業的基本面都在改善，而基於來自香港電訊100%派息比率的股息收入......

10月18日：

【08：00】本地電訊股為港人傳統收息股之一，惟美國步入加息周期削弱此類股份的吸引力，加上行業競爭憂慮，令相關股份股價近日走弱。不過，瑞銀近日發表的報告，重申電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） 的「買入」投資評級，並指在行業中首選為電訊盈科及香港電訊，其後依次為香港寬頻 （01310） 、和電香港 （00215） 及數碼通 （00315） 。

瑞銀指，自8月以來，香港電訊和香港寬頻向新用戶及特選地區用戶提供優惠，變相下調住宅寬頻價格，而瑞銀認為，兩者股價下跌可能是由於市場憂慮競爭惡化。

不過，瑞銀相信，雖然香港寬頻宣布透過具吸引力的定價吸客，有助於在價格敏感的客戶中獲得市場份額，但是料價格戰對其影響有限，而且香港寬頻的企業業務需要更多時間復甦，因其中小企業業務佔比較高，預計2023至2024年其相關收入將會持平，而2023年股息或下降逾10%，因為其營運支出或資本支出節省的空間有限。因此維持對香港寬頻的「中性」看法，目標價由9.2元降至6元。

反觀香港電訊，瑞銀表示，隨着在新冠疫情期間，公共服務及更多跨國企業投放更多資金推動數字化，企業業務已成為香港電訊的新業務增長動力，相信......

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關於10月中旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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