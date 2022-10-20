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傳放寬至「2+5」入境檢疫+國際綫恢復 航空股小幅回暖可期（第二版）

研究報告 19:21 2022/10/20

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二十大報告重申「堅持動態清零」令復常希望落空，但航空股末季仍有機遇。航企在冬春航季恢復多條國際航綫，有利季度業績按年改善，板塊後市或現好轉。

2022年民航冬春航季將於10月30日開始執行，目前部分航空公司已開始公告新航季主要變化，例如： 

中國東方航空 （00670） 計劃恢復多條國際航綫，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航綫；

中國南方航空 （01055） 將新增瀋陽—首爾航綫；

春秋航空（滬：601021）新開 3條國際航線，包括，瀋陽—日本大阪、杭州—日本東京成田、南寧—柬埔寨金邊，在飛國際地區航綫增加至8條。

冬春航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航綫增至42條、航班量增至108班，較現時的25條航綫、54班航班翻倍，並恢復至疫情前水平的近5%。南航亦計劃每周客運國際航班量由目前的71班增至86班。

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁

中金認為，在持續低位運行下，航空業未來供需恢復確定性較強。從海外經驗看，出行政策放開後，當補償性需求釋放，票價有望大幅上漲。我們預計行業到2024年時供需關係有望恢復至疫情前水平；同時，國內經濟艙全價提升及國際線放開可能帶來的高票價彈性，均有望帶動航空盈利超預期。

「動態清零」仍是最大利淡

不過摩根士丹利就認為國際航綫恢復的消息只能算是輕微利好。該行

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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