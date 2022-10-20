日圓一度跌穿150關 見底未？市場關注這一水平

熱門旅遊國家日本上周全面開放自由行，港人自然關心日圓走勢，到底持續貶值的日圓見底未？

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日圓繼續貶值，跌至自1990年8月以來低位。截至10月20日14時50分，美元兌日圓報149.9，即約每百日圓兌5.2港元。

日圓走勢展望

日本央行於9月議息會議宣布繼續實施收益率曲綫控制（YCC），堅持超寬鬆貨幣政策，並維持關鍵利率在負0.1%，十年期國債收益率目標則在0%附近不變。

華泰證券表示，隨美日利差擴大，日央行堅持YCC會面臨更大的挑戰。即使短期YCC能夠堅持，長期也較難維持。不排除2023年日本通脹率達到4%至5%的可能性，屆時YCC的社會壓力將更高。如果YCC不可持續，日央行或選擇分步驟調整、退出YCC，第一步可能是拓闊YCC目標收益率區間至正負50個基點之間，時間點料為明年1月17至18日的議息會議。

不過，即使日本央行退出YCC，日圓於初期未必升值。原因是，如果日本央行開始選擇擴大10年期國債收益率的目標區間，日本國債收益率未必能很快調整到位。在美聯儲短期維持專注以加息控制通脹的鷹派立場下，美日利差存在進一步擴大的可能性。

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