近月樓市低迷，除私樓售價指數及獲利比率雙雙插水，足以反映大市氣氛疲弱外，造價千萬元資助房屋交投量急劇大減，某程度上也是另類指數印證樓市興衰。

過往大升市，市場不時出現造價千萬元的居屋或夾屋成交，例如去年整體樓價破頂，同年二手市場錄得多達21宗造價千萬元的居屋或夾屋成交，當中更包括造價高達1,100萬元、貴絕全港居屋售價的樂富富強苑居屋交易。

反觀，今年整體市況逆轉，大額居屋交易量大減，年初至今只錄得10宗，宗數大跌11宗或52.3%，當中各3宗來自鰂魚涌居屋康山花園，及兩個夾屋青衣宏福花園和鴨脷洲悅海華庭，餘下1宗則是深水埗居屋樂年花園。

事實上，自踏入下半年，資助房屋市場千萬元成交個案更加是少之有少，至今只錄得1宗，來自康山花園4座中層G室，實用面積592平方呎，3房間隔，於8月以已補地價1,000萬元沽出，呎價16,892元。

由於資助房屋樓價向來緊貼整體大市，故樓市向下，該類市場買家出手也會相比以往審慎，連帶千萬元資助房屋交投量大減，因此造價千萬元資助房屋的成交量走勢，某程度上也可作為印證樓市興衰的另類指數。



記者：鄭達偉



▲ 資助房屋興衰 成另類樓市指標