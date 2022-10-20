油運周期上升 中遠海能復甦 財金專欄 2022/10/20 分享： 分享： 雖然油組和盟友減產，但歐洲能源短缺，原油運價周期或重臨，中遠海能（01138）作為全球運力規模最大的油運公司，旗下LNG運輸業務毛利率高，跟內貿油運為公司「壓艙石」，目前靜待油運周期的上升，以及LNG ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 2022/10/19 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 中字股實力談 - 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 2022/10/19 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 中字股實力談 - 寧滬夠穩陣 股息八厘半 2022/10/19 寧滬夠穩陣 股息八厘半 中字股實力談 - 資管看好A股 海通值得吸納 2022/10/18 資管看好A股 海通值得吸納 中字股實力談 - 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 2022/10/17 【炒股不炒市】二十大後繼續清零 港股弱勢跟熱錢買股（第四版） 每股盈利 市盈率 石油輸出國組織 石油 天然氣 中國 美元 指數 人民幣 歐洲