油運周期上升 中遠海能復甦

雖然油組和盟友減產，但歐洲能源短缺，原油運價周期或重臨，中遠海能（01138）作為全球運力規模最大的油運公司，旗下LNG運輸業務毛利率高，跟內貿油運為公司「壓艙石」，目前靜待油運周期的上升，以及LNG

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