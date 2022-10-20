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PGIM：亞洲房屋租賃保持增長

財金專欄 2022/10/20

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現時亞洲主要城市是世界上樓價最難以負擔的地方，如香港樓價中位數對家庭入息中位數比率達到30倍以上。機構投資者參與的房屋租賃市場，可提供優質及專業人士管理住宅單位，將在未來幾年推動亞太地區租賃住屋行業的

...

撰文 : Cuong Nguyen 保德信房地產（PGIM Real Estate）亞太投資研究部主管

欄名 : 名家觀點

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