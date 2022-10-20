PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 財金專欄 2022/10/20 分享： 分享： 現時亞洲主要城市是世界上樓價最難以負擔的地方，如香港樓價中位數對家庭入息中位數比率達到30倍以上。機構投資者參與的房屋租賃市場，可提供優質及專業人士管理住宅單位，將在未來幾年推動亞太地區租賃住屋行業的 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Cuong Nguyen 保德信房地產（PGIM Real Estate）亞太投資研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 2022/10/19 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 2022/10/18 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 宏利投管：環球市場不容樂觀 2022/10/14 宏利投管：環球市場不容樂觀 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 2022/10/13 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 2022/10/12 信銀國際︰美國債台高築 收水束手縛腳 中國 香港 美國 日本 樓價 發展商 貨幣政策 北京 澳洲 上海