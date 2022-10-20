  • 24°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡一枝獨秀 逆下保增長

財金專欄 2022/10/20

分享：

分享：

環顧已發展國家的經濟狀況，新加坡是鮮明的存在，歐美經濟陷於衰退邊緣，但新加坡第三季國內生產總值（GDP）估計按年增長4.4%，顯著勝預期的3.4%；按季更由跌轉升，由次季的收縮0.2%變為第三季的增加

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
2022/10/19
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
國金札記 - 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
2022/10/19
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
2022/10/18
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？
2022/10/18
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
2022/10/17
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
經濟 商業 金融 服務 樓價 貿易 GDP 航空 新加坡 亞洲

上一篇文章

為何沒有救樓市措施？

下一篇文章

二十大話外音 「人幣保衞戰」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 共同富裕 先做後說
共同富裕 先做後說
選股情報 - 升途崎嶇
升途崎嶇
英倫政治荒謬劇 制度崩壞難修補
英倫政治荒謬劇 制度崩壞難修補
投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金!
跟保險巨企買房託基金!
專家樓論 - 全球人才怎樣看香港？
全球人才怎樣看香港？
國金札記 - 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪