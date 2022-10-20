新加坡一枝獨秀 逆下保增長 財金專欄 2022/10/20 分享： 分享： 環顧已發展國家的經濟狀況，新加坡是鮮明的存在，歐美經濟陷於衰退邊緣，但新加坡第三季國內生產總值（GDP）估計按年增長4.4%，顯著勝預期的3.4%；按季更由跌轉升，由次季的收縮0.2%變為第三季的增加 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 國金札記 - 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/19 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/18 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 經濟 商業 金融 服務 樓價 貿易 GDP 航空 新加坡 亞洲