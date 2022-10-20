新加坡一枝獨秀 逆下保增長

環顧已發展國家的經濟狀況，新加坡是鮮明的存在，歐美經濟陷於衰退邊緣，但新加坡第三季國內生產總值（GDP）估計按年增長4.4%，顯著勝預期的3.4%；按季更由跌轉升，由次季的收縮0.2%變為第三季的增加

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