李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 財金專欄 2022/10/20 分享： 分享： 「用稅務和土地優惠去搶企業，以前是禁區，現在終於主動出擊了！」其實新加坡多年來都有針對目標企業，度身訂造各種優惠政策，早搶去香港不少機會，施政報告今次是打破禁忌，出手去搶企業搶人才。 特首李家超上任3個 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 2022/10/19 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 2022/10/18 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 2022/10/17 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 2022/10/14 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 有政戲 - 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 2022/10/13 關愛隊錢從何來？ 區會料成開刀對象 傅流螢 施政報告 政治 李家超 香港 新加坡 土地供應 公屋 商會 減稅