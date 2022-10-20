李家超首份功課兩大亮點 中央收貨

「用稅務和土地優惠去搶企業，以前是禁區，現在終於主動出擊了！」其實新加坡多年來都有針對目標企業，度身訂造各種優惠政策，早搶去香港不少機會，施政報告今次是打破禁忌，出手去搶企業搶人才。

特首李家超上任3個

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