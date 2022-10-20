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李家超首份功課兩大亮點 中央收貨

財金專欄 2022/10/20

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「用稅務和土地優惠去搶企業，以前是禁區，現在終於主動出擊了！」其實新加坡多年來都有針對目標企業，度身訂造各種優惠政策，早搶去香港不少機會，施政報告今次是打破禁忌，出手去搶企業搶人才。

特首李家超上任3個

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 施政報告 政治 李家超 香港 新加坡 土地供應 公屋 商會 減稅

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