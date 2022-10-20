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全球原油市場或在第4季開啟去庫存周期

研究報告 13:54 2022/10/20

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俄烏衝突持續，能源價格在衝突初期不斷飆升。2022年步入第4季，市場經過自我調節，全球原油市場或在第4季開啟去庫周期。投資者可留意石油下遊產業，如中化化肥 （00297） 、中國聯塑 （02128）

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專訪洪灝 談港股最新部署【下一頁

庫存是供需力量交互作用的結果，亦可以作為價格變動的先行指標。大部分工業品的庫存周期節奏都會經歷「被動去庫」、「主動補庫」、「被動補庫」、「主動去庫」的周期循環。當中，石油的庫存周期最易受地緣政治影響。

俄烏衝突擾亂全球能源市場，石油價格被不斷推高，導致煉油利潤率飆升，幾家石油巨頭第二季財報成績驕人，埃克森美孚第二季淨利潤達178.5億美元，按季大增三倍多，蜆殼公司第二季利淨利潤達114.7億美元，創下公司歷史新高。

而隨著市場調節，油價在4月便開始穩定，7月開始緩慢下跌。踏入第4季，全球原油市場或開啟去庫周期。油價回落亦勢必對石油下遊企業有利，例如塑膠製品公司，化肥企業等等。

9月油價回顧

截止2022年9月30日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油價格分別為87.96、79.49、81.30美元/桶，近一個月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（-11.43%）、WTI原油（-13.26%）、俄羅斯ESPO（-4.07%）。

年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+11.37%）、WTI原油（+4.48%）、俄羅斯ESPO（+3.36%）。

2022年9月，美元指數平均值為110.63點，較8月均值上漲3.36點，按季增長3.13%；LME銅現貨結算價平均為7732.08美元/噸，8月均值下跌214.88美元/噸，按季下降2.70%。

報告來源：信達證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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