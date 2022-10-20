內地政策利率面臨「左右皆難」？光大證券剖析兩大方面

內銀股表現偏弱，整體表現反映央行降準貨幣政策上，以及居民按揭貸款需求有關，來到第4季行業板塊前景如何？光大證券料「基建+地產」形成共振，銀行經營基本面有望穩中向好。

本文將從量、價方面分析。

量：信用擴張護航

1.信貸

9月底，房地產市場供需兩端政策進一步加碼，有助於逐步恢復市場信心，提振居民按揭貸款需求，推動房地產銷售邊際改善。

-「保交樓」仍是重中之重，第4季或是集中復工關鍵節點。

更重要的是，隨著「保交樓」資金到位後施工提速，建安相關數據有望在第4季起有所體現，拉動地產後周期景氣度提升。

-第4季基建定向支持政策可能再度加碼

該行初步測算，第4季新增人民幣貸款3.5至3.7萬億（人民幣‧下同），對應年底貸款增速為11.1%至11.3%。（見下圖）

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2.社融

除信貸投放外，第4季社融主要貢獻項，還包括10 月底前須發行完畢的5,000多億專項債結存限額，政策性開發性金融工具可能通過委貸形式形成的表外信用擴張等。

該行初步測算，第4季新增社融6.1至6.3萬億，對應年底社融增速為10.7%至10.8%。（見圖二）

價：第4季息差走平

該行指出，上市銀行港銀淨息差（NIM）持續收窄壓力，但在資產負債重定價周期錯配、地產基建信用擴張共振等因素作用下，有望驅動淨息差於第4季度階段性走平。同時……

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