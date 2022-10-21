卓慧思辭任 英鎊危機對滙豐渣打有何影響

卓慧思（Liz Truss）在今年9月上任英國首相後，推出一連串措施引發英鎊急走弱，幸而新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將「迷你財政預案」內減稅措施「近乎全部」撤回，加上卓慧思在10月20日下午宣布辭職，令「英鎊危機」暫緩和。惟「英鎊危機」對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 有何影響？

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回顧英國前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）在9月23日（周五）公布重大減稅及紓困方案，市場因憂慮英國政府需要大量舉債，令英鎊兌美元在之後的周一（９月26日）的亞洲交易時段，曾跌見1.0386創歷史低。至於兩隻在港上市的英資銀行兼香港發鈔銀行的滙豐及渣打，在９月26日收市也分別大跌7.5%及7.1%。

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其後，花旗表示，關浩霆宣布了一項出乎意料之外的大規模財政支持計劃，由於市場擔心該預算有可能令英國處於不可持續的財政狀況，消息令英鎊兌美元滙價自高峰至相關消息宣布以後累跌至7.7%。

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雖然滙豐及渣打受惠美國聯儲局加息，而聯儲局本輪加息的步伐亦較對上6次加息周期的步伐為快（點擊圖片放大），但是花旗從兩者過去年度中推斷，認為滙豐所面臨英鎊貶值所帶來的風險較渣打為大。

花旗續指，渣打在2021年年度報告中披露，集團有為外滙進行對冲，以減少其受到滙率波動所影響。花旗進一步表示......

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