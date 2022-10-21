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卓慧思辭任 英鎊危機對滙豐渣打有何影響（第三版）

研究報告 19:36 2022/10/21

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本文第一及第二版分別指出，花旗預計渣打 （02888） 及滙豐 （00005） ，在英鎊危機下的潛在影響，大致主要影響歐洲業務成本、資本充足率等方面。當中更預計，滙豐所受的影響，會較渣打為大。另一券商瑞銀在早前報告也認為，渣打所受的衝擊較小。

瑞銀報告指......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於16：16】

本文第一版提及，花旗對渣打 （02888） 就英鎊下跌進行的估算。至於滙豐 （00005） ，花旗據滙豐在2021年年報所披露的資料，估算其受外滙變動的敏感度。花旗假設歐元和英鎊兌美元每貶值5%，料：

  • 滙豐股本會減少30億（美元‧下同），而2021財年帳面值會下降1.7%；
  • 若以滙豐2021財年歐洲業務損益表為基礎進行估算，外匯貶值每5%，可能會影響歐洲業務收入10億元，運營支出會增加9億元，稅前盈利下降約1億元（滙豐2021年列帳基準除稅前利潤189億美元，而期內旗下歐洲業務列帳基準除稅前利潤約37.8億元）。

花旗表示，今年第三季度英鎊兌美元貶值13%，估計這可能對滙豐資本（CET1，普通股權一級資本比率）造成15個基點（1個基點＝0.01個百分點）的壓力。

此外，花旗續指，於今年第三季度，5年期英國及美國政府債券收益率分別上調247個基點及104個基點，這可以給集團其他綜合損益（OCI）帶來40億美元的壓力，從以影響資本約50個基點。

花旗預料，滙豐去年旗下歐洲貸款於總體貸款（近1.06萬億元）佔比約38%，僅英國就佔總貸款的25%，估計滙豐旗下歐洲業務收入於總體收（501億元）入佔比40%，料佔集團於2021年除稅前利潤（219億元）的約24%。（詳細分析更新中）

延伸閱讀：施羅德Azad Zangana：卓慧思下台 留意3個潛在變化

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於00：06】

卓慧思（Liz Truss）在今年9月上任英國首相後，推出一連串措施引發英鎊急走弱，幸而新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將「迷你財政預案」內減稅措施「近乎全部」撤回，加上卓慧思在10月20日下午宣布辭職，令「英鎊危機」暫緩和。

惟「英鎊危機」對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 有何影響？

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    +2

回顧英國前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）在9月23日（周五）公布重大減稅及紓困方案，市場因憂慮英國政府需要大量舉債，令英鎊兌美元在之後的周一（9月26日）的亞洲交易時段，曾跌見1.0386創歷史低。至於兩隻在港上市的英資銀行兼香港發鈔銀行的滙豐及渣打，在9月26日收市也分別大跌7.5%及7.1%。

延伸閱讀：灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪

其後，花旗表示，關浩霆宣布了一項出乎意料之外的大規模財政支持計劃，由於市場擔心該預算有可能令英國處於不可持續的財政狀況，消息令英鎊兌美元滙價自高峰至相關消息宣布以後累跌至7.7%。

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雖然滙豐及渣打受惠美國聯儲局加息，而聯儲局本輪加息的步伐亦較對上6次加息周期的步伐為快（點擊圖片放大），但是花旗從兩者過去年度中推斷，認為滙豐所面臨英鎊貶值所帶來的風險較渣打為大。

花旗續指，渣打在2021年年度報告中披露，集團有為外滙進行對冲，以減少其受到滙率波動所影響。花旗進一步表示......

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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