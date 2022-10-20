乳品龍頭之爭 蒙牛為何落後伊利？

藍籌乳品股蒙牛 （02319） 近年四出併購來增大規模，不過其營業規模一直落後於內地另一乳業龍頭伊利（滬：600887）。本文試探討蒙牛與伊利相爭的過程。

事實上，蒙牛業務曾一度超過伊利，惟一哥地位未能長久。蒙牛的成立時間比伊利遲了6年左右，但規模增長增急速，在成立僅7年的時間，也就是2007年，蒙牛的業績就反超伊利，成為中國乳業的王者。不過蒙牛並未牢牢佔據中國乳業第一的位置，自2012年業績被伊利反超前後，二者之間的差距正擴大。

據統計，2011年至2021年，蒙牛和伊利的營收差距從0.6億元（人民幣，下同）變成了224.6億元，而且，差距還可能會持續擴大。

回顧兩者的差距，其營收差距持續擴大，與二者相同的「基本盤」，液態奶差距過大有直接聯繫。財報顯示，2022年上半年，蒙牛液態奶營收396.65億元，佔總收入的83.1%。對比來看，伊利液態奶營收為428.92億元，佔總營收的67.59%。

蒙牛業績過於倚重液態奶業務

數據反映蒙牛過於倚重液態奶業務，並且液態奶的營收規模也和伊利有較大差距。若要反超伊利，蒙牛最直接的做法，就是擴大「基本盤」的影響力。惟隨着中國液態奶市場進入存量增長時代，蒙牛的液態奶業務也很難繼續擴張。

艾媒諮詢數據顯示，2021年1至11月，中國液態奶產量為2580.1萬噸，同比僅增長9.6%。從蒙牛和伊利液態奶業務的增速也可見一斑。2022年上半年，蒙牛和伊利液態奶業務的營收增速分別僅為0.55%以及1.14%，幾近停滯。在市場高度成熟，品牌分化趨於穩定的背景下，除非伊利的液態奶業務出現大的戰略失誤，否則，僅在液態奶賽道，蒙牛很難再反超伊利。

蒙牛四收購 增財務壓力

另方面，伊利營收有32.41%來自於液態奶之外的業務，既然液態奶市場紅利幾近觸頂，蒙牛要挑戰伊利便要尋找「新故事」。

近年蒙牛四出收購以壯大規模，先後收購雅士利 （01230） 、多美滋中國（Dumex）、君樂寶等企業。於2013年蒙牛就斥資約百億元，收購了雅士利。2019年9月，蒙牛又斥資約71.11億元收購澳洲網紅乳企貝拉米（Bellamy'；s）這些大手筆的收購，雖然在短期內立竿見影地拓寬了蒙牛的產品綫，但是卻也給其帶來了不小的財務壓力。

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