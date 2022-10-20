  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乳品龍頭之爭 蒙牛為何落後伊利？

研究報告 18:02 2022/10/20

分享：

分享：

藍籌乳品股蒙牛 （02319） 近年四出併購來增大規模，不過其營業規模一直落後於內地另一乳業龍頭伊利（滬：600887）。本文試探討蒙牛與伊利相爭的過程。

事實上，蒙牛業務曾一度超過伊利，惟一哥地位未能長久。蒙牛的成立時間比伊利遲了6年左右，但規模增長增急速，在成立僅7年的時間，也就是2007年，蒙牛的業績就反超伊利，成為中國乳業的王者。不過蒙牛並未牢牢佔據中國乳業第一的位置，自2012年業績被伊利反超前後，二者之間的差距正擴大。

據統計，2011年至2021年，蒙牛和伊利的營收差距從0.6億元（人民幣，下同）變成了224.6億元，而且，差距還可能會持續擴大。

回顧兩者的差距，其營收差距持續擴大，與二者相同的「基本盤」，液態奶差距過大有直接聯繫。財報顯示，2022年上半年，蒙牛液態奶營收396.65億元，佔總收入的83.1%。對比來看，伊利液態奶營收為428.92億元，佔總營收的67.59%。

蒙牛業績過於倚重液態奶業務

數據反映蒙牛過於倚重液態奶業務，並且液態奶的營收規模也和伊利有較大差距。若要反超伊利，蒙牛最直接的做法，就是擴大「基本盤」的影響力。惟隨着中國液態奶市場進入存量增長時代，蒙牛的液態奶業務也很難繼續擴張。

艾媒諮詢數據顯示，2021年1至11月，中國液態奶產量為2580.1萬噸，同比僅增長9.6%。從蒙牛和伊利液態奶業務的增速也可見一斑。2022年上半年，蒙牛和伊利液態奶業務的營收增速分別僅為0.55%以及1.14%，幾近停滯。在市場高度成熟，品牌分化趨於穩定的背景下，除非伊利的液態奶業務出現大的戰略失誤，否則，僅在液態奶賽道，蒙牛很難再反超伊利。

蒙牛四收購 增財務壓力

另方面，伊利營收有32.41%來自於液態奶之外的業務，既然液態奶市場紅利幾近觸頂，蒙牛要挑戰伊利便要尋找「新故事」。

近年蒙牛四出收購以壯大規模，先後收購雅士利 （01230） 、多美滋中國（Dumex）、君樂寶等企業。於2013年蒙牛就斥資約百億元，收購了雅士利。2019年9月，蒙牛又斥資約71.11億元收購澳洲網紅乳企貝拉米（Bellamy'；s）這些大手筆的收購，雖然在短期內立竿見影地拓寬了蒙牛的產品綫，但是卻也給其帶來了不小的財務壓力。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過

...

蒙牛乳業（02319） 港股 奶粉 產品 行業 中國

上一篇文章

日圓一度跌穿150關 見底未？市場關注這一水平

下一篇文章

內地政策利率面臨「左右皆難」境地 光大證券剖析兩方面（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日圓一度跌穿150關 見底未？市場關注這一水平
日圓一度跌穿150關 見底未？市場關注這一水平
7圖話你知 樓市為何持續弱復甦
7圖話你知 樓市為何持續弱復甦
港股見12年低 市場估值到哪了？
港股見12年低 市場估值到哪了？
傳放寬入境檢疫+國際綫恢復 航空股小幅回暖可期（第二版）
傳放寬入境檢疫+國際綫恢復 航空股小幅回暖可期（第二版）
海通國際：維持今年樓價跌12%預測 持農地發展商受惠轉換加快
海通國際：維持今年樓價跌12%預測 持農地發展商受惠轉換加快
高盛看二十大不改市場現況 緊盯下個重大事件
高盛看二十大不改市場現況 緊盯下個重大事件