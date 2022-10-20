  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加息威力顯現 美CPI連月橫行

國際 20:46 2022/10/20

分享：

分享：

較早前出爐的9月份的美國消費者物價指數（CPI）數據再令市場大吃一驚，按年升8.2%，超過預期的8.1%，核心通脹按年升6.6%，同樣超過預期的6.5%。逾8%的CPI增長無疑是高企，但若細看數據，或有不一樣的結論。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
2022/10/19
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
2022/10/18
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
2022/10/17
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲
2022/10/16
卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲
拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近
2022/10/15
拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近

你可能感興趣

新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
19:51 2022/10/19
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
22:07 2022/10/18
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
21:08 2022/10/17
Netflix打逆境波 播廣告是出路？

最新專欄文章

國金札記 - 新加坡一枝獨秀 逆下保增長
今日
新加坡一枝獨秀 逆下保增長
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
2022/10/19
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
國金札記 - 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
2022/10/19
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
2022/10/18
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？
2022/10/18
Netflix打逆境波 播廣告是出路？
經濟數據表現 能源供應 石油 貨幣政策 經濟 歐洲 加息 美國 通脹 CPI

下一篇文章

內房危機：二十大報告對房地產有何指示（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】李家超：本港樓價仍高企 現不會「減辣」（持續更新）
【通脹偵察站】李家超：本港樓價仍高企 現不會「減辣」（持續更新）
料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
料美息將飆至9厘 「新興市場之父」麥樸思發出最新警告
二十大釋放了甚麼經濟信號 重點有五方面
二十大釋放了甚麼經濟信號 重點有五方面
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪
內房危機：二十大報告對房地產有何指示（第二版）
內房危機：二十大報告對房地產有何指示（第二版）