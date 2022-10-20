加息威力顯現 美CPI連月橫行 國際 20:46 2022/10/20 分享： 分享： 較早前出爐的9月份的美國消費者物價指數（CPI）數據再令市場大吃一驚，按年升8.2%，超過預期的8.1%，核心通脹按年升6.6%，同樣超過預期的6.5%。逾8%的CPI增長無疑是高企，但若細看數據，或有不一樣的結論。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 2022/10/16 卓慧思炒財相保命 只怕已經太遲 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 你可能感興趣 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 19:51 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 22:07 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 21:08 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 最新專欄文章 國金札記 - 新加坡一枝獨秀 逆下保增長 今日 新加坡一枝獨秀 逆下保增長 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 國金札記 - 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/19 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 國金札記 - Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/18 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 經濟數據表現 能源供應 石油 貨幣政策 經濟 歐洲 加息 美國 通脹 CPI