加息威力顯現 美CPI連月橫行

較早前出爐的9月份的美國消費者物價指數（CPI）數據再令市場大吃一驚，按年升8.2%，超過預期的8.1%，核心通脹按年升6.6%，同樣超過預期的6.5%。逾8%的CPI增長無疑是高企，但若細看數據，或有不一樣的結論。

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