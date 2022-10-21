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富達國際：投資ESG 評級要看懂

財金專欄 2022/10/21

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ESG是愈發火熱的投資標的，各界也在制定不同的ESG評級，而評分不一甚至意見相左的情況，時有發生。投資者該如何在各種的評級之中，發掘參考價值？

在選擇大學或選購汽車時，大部分人均會參考相關數據，以助作出

...

撰文 : Dhananjay Phadnis 富達國際亞洲股票基金經理

欄名 : 名家觀點

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