富達國際：投資ESG 評級要看懂

ESG是愈發火熱的投資標的，各界也在制定不同的ESG評級，而評分不一甚至意見相左的情況，時有發生。投資者該如何在各種的評級之中，發掘參考價值？

在選擇大學或選購汽車時，大部分人均會參考相關數據，以助作出

...