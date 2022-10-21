富達國際：投資ESG 評級要看懂 財金專欄 2022/10/21 分享： 分享： ESG是愈發火熱的投資標的，各界也在制定不同的ESG評級，而評分不一甚至意見相左的情況，時有發生。投資者該如何在各種的評級之中，發掘參考價值？ 在選擇大學或選購汽車時，大部分人均會參考相關數據，以助作出 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Dhananjay Phadnis 富達國際亞洲股票基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 2022/10/20 PGIM：亞洲房屋租賃保持增長 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 2022/10/19 法國外貿銀行：亞洲重新開放機遇大 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 2022/10/18 瑞銀汪濤：二十大首要任務是高質量發展 宏利投管：環球市場不容樂觀 2022/10/14 宏利投管：環球市場不容樂觀 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 2022/10/13 光銀林樵基：美國經濟持續放緩 經濟 美國 金融 投資策略 ESG 證監會 富達