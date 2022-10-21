招行破淨值 吸引力浮現

內銀股在港股今期下跌中是靠得住板塊之一，但仍有股價表現差勁分子，招商銀行（03968）是其一，股價近日跌穿每股NAV後，董事會立即發通告五提「穩定」，事實上股價下跌有多個原因，但股價腰斬後卻凸顯價值，

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