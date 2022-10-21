招行破淨值 吸引力浮現 財金專欄 2022/10/21 分享： 分享： 內銀股在港股今期下跌中是靠得住板塊之一，但仍有股價表現差勁分子，招商銀行（03968）是其一，股價近日跌穿每股NAV後，董事會立即發通告五提「穩定」，事實上股價下跌有多個原因，但股價腰斬後卻凸顯價值， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 油運周期上升 中遠海能復甦 2022/10/20 油運周期上升 中遠海能復甦 中字股實力談 - 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 2022/10/19 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 中字股實力談 - 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 2022/10/19 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 中字股實力談 - 寧滬夠穩陣 股息八厘半 2022/10/19 寧滬夠穩陣 股息八厘半 中字股實力談 - 資管看好A股 海通值得吸納 2022/10/18 資管看好A股 海通值得吸納 市盈率 市帳率 每股資產淨值 銀行 國有內銀股 招商銀行（03968） 人民幣 板塊