港8大中心哪個優先 施政報告有答案 財金專欄 2022/10/21 分享： 分享： 中央確立了香港「8大中心」定位，但有商界中人直言「中心太多等如無中心」。施政報告今次首次定出優先，首要是鞏固國際金融中心地位，其次是制定藍圖，推進兩個新興的產業發展，即創新科技及文化藝術；其餘5大中心 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 2022/10/20 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 2022/10/19 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 2022/10/18 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 2022/10/17 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 2022/10/14 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0 中國 香港 港股 金融 貿易 習近平 施政報告 新加坡 陳茂波 李家超