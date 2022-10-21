港8大中心哪個優先 施政報告有答案

中央確立了香港「8大中心」定位，但有商界中人直言「中心太多等如無中心」。施政報告今次首次定出優先，首要是鞏固國際金融中心地位，其次是制定藍圖，推進兩個新興的產業發展，即創新科技及文化藝術；其餘5大中心

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