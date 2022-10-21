  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港8大中心哪個優先 施政報告有答案

財金專欄 2022/10/21

分享：

分享：

中央確立了香港「8大中心」定位，但有商界中人直言「中心太多等如無中心」。施政報告今次首次定出優先，首要是鞏固國際金融中心地位，其次是制定藍圖，推進兩個新興的產業發展，即創新科技及文化藝術；其餘5大中心

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
2022/10/20
李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數
2022/10/19
5位特首施政報告 土地房屋各有招數
有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客
2022/10/18
施政報告出招 搶「家族辦公室」大客
有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍
2022/10/17
港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍
有政戲 - 港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0
2022/10/14
港府陸續寬防疫 施政報告料無0+0
中國 香港 港股 金融 貿易 習近平 施政報告 新加坡 陳茂波 李家超

上一篇文章

當施政報告不似預期後

下一篇文章

招行破淨值 吸引力浮現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 新加坡一枝獨秀 逆下保增長
新加坡一枝獨秀 逆下保增長
專家樓論 - 為何沒有救樓市措施？
為何沒有救樓市措施？
選股情報 - 再談政治
再談政治
施政開啓新篇章 獎優罰劣交結果
施政開啓新篇章 獎優罰劣交結果
國情知聞 - 二十大話外音 「人幣保衞戰」
二十大話外音 「人幣保衞戰」
有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
李家超首份功課兩大亮點 中央收貨