「盈利王」股東12月收超高息！

家超上任後首份施政報告強調要加快造地建屋，爭取外來人才及加強照顧老弱等等，成為本地民調近年首次獲得較多市民支持的施政報告，但市場的關注重點在於是否會放寬私樓辣招及曾抱有期望，但結果，就連外來人才在港置

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