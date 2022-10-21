  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 03:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「盈利王」股東12月收超高息！

財金專欄 02:30 2022/10/21

分享：

分享：

家超上任後首份施政報告強調要加快造地建屋，爭取外來人才及加強照顧老弱等等，成為本地民調近年首次獲得較多市民支持的施政報告，但市場的關注重點在於是否會放寬私樓辣招及曾抱有期望，但結果，就連外來人才在港置

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金!
2022/10/19
跟保險巨企買房託基金!
投資坐標 - 國運興隆揀持好股!
2022/10/18
國運興隆揀持好股!
投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」?
2022/10/14
美股為何即市玩「笨豬跳」?
投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺!
2022/10/12
「盈利王」第三季續勁賺!
投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺?
2022/10/11
賣天然氣給歐洲誰大賺?
中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 港股 股票 美股 派息比率 派息 卓慧思 中遠海控（01919）

下一篇文章

告別小政府思維 主動作為創未來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 再談政治
再談政治
施政開啓新篇章 獎優罰劣交結果
施政開啓新篇章 獎優罰劣交結果
國情知聞 - 二十大話外音 「人幣保衞戰」
二十大話外音 「人幣保衞戰」
國金札記 - 新加坡一枝獨秀 逆下保增長
新加坡一枝獨秀 逆下保增長
專家樓論 - 為何沒有救樓市措施？
為何沒有救樓市措施？
有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨
李家超首份功課兩大亮點 中央收貨