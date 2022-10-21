「盈利王」股東12月收超高息！ 財金專欄 02:30 2022/10/21 分享： 分享： 家超上任後首份施政報告強調要加快造地建屋，爭取外來人才及加強照顧老弱等等，成為本地民調近年首次獲得較多市民支持的施政報告，但市場的關注重點在於是否會放寬私樓辣招及曾抱有期望，但結果，就連外來人才在港置 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金! 2022/10/19 跟保險巨企買房託基金! 投資坐標 - 國運興隆揀持好股! 2022/10/18 國運興隆揀持好股! 投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」? 2022/10/14 美股為何即市玩「笨豬跳」? 投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺! 2022/10/12 「盈利王」第三季續勁賺! 投資坐標 - 賣天然氣給歐洲誰大賺? 2022/10/11 賣天然氣給歐洲誰大賺? 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 港股 股票 美股 派息比率 派息 卓慧思 中遠海控（01919）