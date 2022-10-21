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施羅德Azad Zangana：卓慧思下台 留意3個潛在變化（第二版）

財金猛人追蹤 18:12 2022/10/21

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在本文第一版，施羅德投資歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana提出，在卓慧思（Liz Truss）提出辭職後的3個潛在「如箭在弦上的變化」。至於投資市場反應，Azad Zangana表示，投資者對卓慧思辭任反應正面，並指出：

  • 截止10月21日為止，英磅兌美元及歐羅的滙率均有所上升，而具指標性的10年期及30年期英國國債孳息率亦有所下降（即債券價格上升），當日表現更勝於其他國債。
  • 不過，英國所面臨的挑戰仍然嚴峻，通脹於剛過去的9月份，上升至40年來高位。如何在努力壓抑通脹之際收拾眼前的殘局，將是英倫銀行的一大考驗。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於16：12】

卓慧思（Liz Truss）在今年9月上任英國首相後，推出一連串措施引發英鎊急走弱（點擊圖片放大），惟繼新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在10月17日將「迷你財政預案」內減稅措施「近乎全部」撤回後，卓慧思在英國時間10月20日下午宣布辭職，令「英鎊危機」暫緩和。

有逾200年歷史的英國資產管理公司施羅德投資，其歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana表示，卓慧思下台，重整市場信心。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Azad Zangana續指，卓慧思終極轉軚。辭任消息令英磅回升，政府借貸成本亦因此下降。此外，Azad Zangana表示：

  • 在失去黨內成員支持的情況下，卓慧思終於在僅上任44天後為其帶來慘痛後果的英國首相生涯劃上句號，成為英國史上在任時間最短的首相。
  • 對於投資者而言，卓慧思辭任在很大程度上是意料中事。面對現實和市場的阻力，她對把脫歐後的英國塑造成低稅收經濟體的願景戛然而止。在利率攀升的環境下，投資者不希望她和她的財政大臣關浩霆 (Kwasi Kwarteng) 以數以千億英磅的規模進行借貸。

至於中短期的後續發展，Azad Zangana指......

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...

撰文 : Azad Zangana 施羅德投資歐洲高級經濟師及策略師

欄名 : 投資心德

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