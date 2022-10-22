中資密密買 軟件股短炒 財金專欄 2022/10/22 分享： 分享： 港股10月繼續跌，恒生指數16000點似有支持，未來一個多星期會有兩個左右港股的「節奏」，小心16000點不保。不過，下周也是美國加息前的最後一個空窗期，筆者維持炒股不炒市的睇法，尤其中資錢過去兩至三 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 2022/10/21 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 中字股實力談 - 招行破淨值 吸引力浮現 2022/10/21 招行破淨值 吸引力浮現 中字股實力談 - 油運周期上升 中遠海能復甦 2022/10/20 油運周期上升 中遠海能復甦 中字股實力談 - 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 2022/10/19 【查找原因】美債息中長期齊破4厘 港股乏力有因（第四版） 中字股實力談 - 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 2022/10/19 揭中外大戶 押注揾食範疇 反彈套路 （第四版） 科技軟件 軟件 恒生指數 恒生中國企業指數 國債 美滙指數 人民幣 江蘇寧滬高速（00177） 金蝶國際（00268） 中國軟件國際（00354）