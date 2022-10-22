中資密密買 軟件股短炒

港股10月繼續跌，恒生指數16000點似有支持，未來一個多星期會有兩個左右港股的「節奏」，小心16000點不保。不過，下周也是美國加息前的最後一個空窗期，筆者維持炒股不炒市的睇法，尤其中資錢過去兩至三

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