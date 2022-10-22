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中資密密買 軟件股短炒

財金專欄 2022/10/22

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港股10月繼續跌，恒生指數16000點似有支持，未來一個多星期會有兩個左右港股的「節奏」，小心16000點不保。不過，下周也是美國加息前的最後一個空窗期，筆者維持炒股不炒市的睇法，尤其中資錢過去兩至三

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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