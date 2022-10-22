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施政報告為北都新盤助攻

地產 14:07 2022/10/22

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粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙，折實276.3萬元入場。

新一份施政報告落實更多北部都會區規劃細節，進一步增加發展商推售區內新盤誘因，而目前北都尚有2個全新盤可以隨時出擊，涉及1,619伙，相信發展商短期勢趁加快銷售。

  • 北部都會區兩盤於施政報告後齊出擊
  • ONE INNOVALE-Cabanna極速推
  • 預期區內新盤短期陸續加入新盤戰團

施政報告進一步明確北部都會區發展重要性，為市場帶來憧憬，發展商推盤信心也受到一定程度支持，如ONE INNOVALE-Cabanna，發展商由上載樓書至開價，只用了3天時間，足見發展商冀望趁着北都熱潮，加快吸納市場購買力。

事實上，除ONE INNOVALE-Cabanna，目前北都尚有2個新盤已獲批預售尚未推出，發展商可以隨時出擊，涉及共1,619伙，相當新盤市場獲批預售但未推售的單位總數7,643伙，約21.1%。

兩個項目當中，以新地 （00016） 元朗The YOHO Hub第C期規模較大，提供939伙，伙數亦是17個已取得預售尚未推出的新盤中第3多。

而另一個北都項目，則是信置 （00083） 、嘉華 （00173） 及中國海外 （00688） 合作的元朗錦上路站柏瓏III，設有680伙，由於柏瓏I及柏瓏II早前均取得不俗銷售成績，估計發展商短期也會加快搶灘。

粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙，折實276.3萬元入場。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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