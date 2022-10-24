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專訪 瑞信邵志銘：倘加息周期持續 資金續流向低風險資產

財金猛人追蹤 07:16 2022/10/24

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瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《MoneyTimes》專訪時表示，港股目前面對內憂外患，對外受美國加息收水衝擊，對內則受制中國防疫政策偏緊，企業盈利前景下調，港股須待上述兩因素改變後，才有機會轉勢。

周邊市場氣氛仍然偏差，如果美國加息周期持續，當買無風險資產（美國國債）都有4厘息，做定存都有3厘左右，但買股票的風險就高好多的情況下，資金自然流向低風險資產。

邵志銘指，該行已將對環球股市的評級下調至「低配」，他認為現在仍未是很好的時機入市，未來股市仍存在壓力。而對上一次此情況出現時，已是2013年，反映他們對股市的態度較悲觀。

更深入分析，可詳閱《瑞信邵志銘︰配置收息股 明年目標萬七點》(加入主文 文章連結)

不過，邵志銘認為，雖然投資者應減少在股票上的配置，但也不能完全不配置，一旦兩大催化劑出現，包括1）聯儲局轉軚；及2）中國防疫政策轉向，將為港股帶來極大利好。

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他續指，在眾多板塊中，除收息股外則看好新能源。

更深入分析，可詳閱《波動市下揀選收息股的2大準則》(加入副文 文章連結)

「如果清零政策改變，其實成個股市都受惠，新能源屬於下跌空間較小、投資者有多點信心的板塊，因為有國策支持，就算大市再跌，板塊中長綫盈利前景仍然向好，新能源板塊盈利前景仍有雙位數增幅，只是估值下調，持貨可以安心點。」

邵志銘認為，如果清零政策不變，其他板塊的盈利前景可能無止境下跌。在這環境下，用最少風險，爭取最高回報很重要。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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