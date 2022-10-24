美國12月可緩加息？ 緊盯4項指標

10月21日美股暴力抽升，因有聯儲局綫人放風指12月加息幅度或會放緩。有券商指出，結束加息要有4項指標配合：景氣、就業、工資、通脹，預計美聯儲面臨的宏觀壓力減緩要等明年1月，屆時或將終止加息。

被市場視作「新美聯儲通訊社」的《華爾街日報》首席記者Nick Timiraos上周五發表了他的最新觀點指，美聯儲官員們正朝着再次加息75個基點的方向前進，以及是否會在12月發出小幅加息的信號。舊金山聯儲主席戴利上周五表示，美聯儲應避免因過度緊縮而使美國經濟陷入「非迫不得已的衰退」，又補充稱美聯儲正接近應該放緩升息的點。

財通證券指出，本輪加息幅度已達300基點，但僅持續6個月，加息對於經濟的影響需要時間發酵，經濟冷卻、就業回落、通脹下行都需要等待。該行認為本輪加息周期幅度可能夠了，但持續時間不夠， 明年一季度前後或許是更好的觀察時點。

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財通證券指出，結束加息要有4點宏觀條件配合：

一、景氣指標──製造業PMI，較高點下行6個月、通脹粘性強時下行8個月後，迎來最後一次加息。當前9月PMI為50.9，自高點已下行11個月，與歷史加息情況相似。結合進口和耐用品指標，兩者均已過高點，驗證景氣度回落。

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二、就業指標──新增非農就業人數，從30萬以上降至20萬以下、或加息會議後急速縮水，可能推動通脹回落，並引起聯儲局對就業的關注。 9月新增非農從8月的31.5萬人降至26.3萬人，就業數據的完全冷卻還需時間。參考小企業調查招人計劃趨勢，新增非農降至20萬可能要等3個月。

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