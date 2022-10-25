雷軍最新談造車：競爭將會非常殘酷

自從小米宣布進軍電動車行業後，創辦人雷軍時不時就會發表自己對行業的看法，最新他又在社交媒體發文，向「米粉」們分享自己造車的目標。

10月20日，他在社交媒體Twitter上說，在考慮進入汽車行業前，自己和團隊做了很多調研，有很多心得。他說，汽車行業的本質已經將從機械演變為消費電子，市場份額高度集中於頂級玩家手中。

更重要的是，雷軍還表示，他相信當電動汽車行業成熟時，世界前五大品牌將佔據80%以上的市場份額，並說：

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「換句話說，我們成功的唯一途徑是成為前五名之一，並且每年出貨量超過1000萬輛。競爭將是殘酷的。」

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全球電動車龍頭特斯拉2021年全年的交付量也只是93.6萬輛，雷軍這個1000萬輛的年交付目標是特斯拉去年交付量10倍有多，可以說是非常遠大的目標。根據乘聯會數據，今年前9個月，中國乘用車累計零售1487.5萬輛，按年增長2.4%，其中零售新能源汽車387.7萬輛，按年增長1.1倍。

從這個數據看，中國市場的新能源車增長確實十分亮眼，但現時的電動車市場除了傳統車企之外，還有理想汽車和小鵬汽車等造車新勢力，芯片巨頭華為也在其中。因此在新能源賽道上狂奔的車已經很多，作為後加入的小米能跑的多快，仍是未知之數。

「要跟著風走」

不過9月8日，雷軍就在推特上回應了「小米錯過新能源汽車市場窗口期」的說法，他說雖然特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業，但「比賽才剛剛開始」，認為小米還有很多機會。這亦不是雷軍第一次向市場表達自己對小米汽車的信心，早在2021年3月，雷軍在小米春季新品發布會上宣布，小米正式進軍智能電動汽車行業時，已經放下狠話，說要賭上自己人生的聲譽為小米汽車而戰。

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「這是我人生最後一次重大創業項目。我願意押上人生全部的聲譽，親自帶隊，為小米汽車而戰。」

雖然在央視節目《雲頂對話》中，雷軍指造車是被逼，因為「想成為偉大的公司，一定得跟著風走」，而現時的風口就在電動車。根據小米的資料，小米計劃在汽車業務的首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元，作為小米CEO的雷軍也兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

據新浪科技報道，到目前為止，小米在自動駕駛領域投入的研發費用已高達33億元，除此之外，對汽車工業的上下遊企業進行並購或者投資亦超過20億元。

研發資金投入下，小米的第一款車定價會在什麼區間呢？內地汽車媒體晚點Auto發布的消息指，小米第一款電動汽車將是一款轎車，售價上限將超30萬元。不過在雷軍去年發起的一項「你希望小米汽車第一輛車大約什麽價錢？」的投票中，總計有1.7萬人參與，投給30萬+的只有7%，投給不超15萬的則有66%。由此可見，若小米的第一款車真的定價逾30萬，似乎是小米粉絲們的價格上限。

雷軍努力讀書

或許是為了要把握消費者的心態，本月雷軍多次發布微博，說自己要深度了解汽車行業。

10月5日，雷軍稱，前段時間被車圈朋友推薦了一堆汽車行業傳記，打算每本都仔細看看。

（雷軍發布的書單照片）

「十一假期，正好有空好好讀書，我選的第一本，《汽車和我》費迪南德·；皮耶希自傳。」

雷軍說......

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