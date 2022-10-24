專訪洪灝 股市見底訊號可留意這項數據 現金不可恥亦有用

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」，現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在接受《MoneyTimes》專訪時表示，在目前的投資環境底下，普通投資者做定存或持有現金是一個好的選擇，而市場趨勢逆轉仍然視乎美國聯儲局。

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現時股市風險相當大，洪灝指，對於一個普通人來講，持有現金的話應該珍惜，不用操之過急入市，去銀行做定期存款亦是一個可行的方案。面對如此波動的市況，洪灝表示，因為聯繫滙率制度，在美元強勢下，持有港元也能跑贏。他認為，大家要適應新環境，即利率會比以往高，「這不一定完全是壞事，起碼銀行存款終於有利息收。」

「在熊市末期，手上持有現金的人才是真正聰明的人。」

洪灝又指，在如此壓抑的情況下，市場連壞消息落地都可以當好消息去炒，所以很難預測反彈何時出現，畢竟港股都受歐美影響，加上中美芯片法案事件，都影響投資氣氛。

洪灝表示，可以留意...

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