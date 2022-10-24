歐元年底目標維持0.94美元

周四歐央行將議息，面對9.9%通脹率，料加息75基點把官方息率推上1.5%似是市場共識。但受到當地能源危機及法國爆發全國罷工工潮影響，能否承受大幅加息實在令人質疑。所以加息對歐元未必是好事。維持歐元今

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