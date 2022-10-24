英鎊年底目標維持1.05美元

卓慧思辭職，保守黨承諾於本周五前選出新首相。卓慧思的減稅方案固然不受市場歡迎，但加稅對英經濟亦難於承受。面對高昂糧食價格（9月通脹數字中，食品價格按年上漲14.2%）及電費、加息，如再加稅要英經濟如何

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