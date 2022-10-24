利淡因素有三。美國10年債息重上14年高的4.2%與日本同年期債息差距擴大。日本9月核心年通脹率攀上3厘的8年高位進一步蠶食日圓購買力。日本9月貿赤擴大，大量資金流出日本。日央行的干預料只能短暫為日圓

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