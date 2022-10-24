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澳元初步阻力65美仙

財金專欄 2022/10/24

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周二，澳洲將公布未來一年度財政預算案。重點看澳政府有否方案增強經濟增長。周三，澳洲將公布第三季通脹率。回顧當地第二季年通脹率只有6.1%，其第三季通脹情況將會用以衡量澳央行往後加息步伐。澳元初步阻力於

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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