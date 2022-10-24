紐元滙價跌到55美仙看似找到了龐大支持。於2020年疫情最嚴峻期間，紐元最低也只見54.68美仙。至於紐元再下一低位，便是2009年金融海嘯的48.9美仙。按理，55美仙的紐元確具吸引，惟提防若日圓續

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