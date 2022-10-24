紐元支持位55美仙 財金專欄 2022/10/24 分享： 分享： 紐元滙價跌到55美仙看似找到了龐大支持。於2020年疫情最嚴峻期間，紐元最低也只見54.68美仙。至於紐元再下一低位，便是2009年金融海嘯的48.9美仙。按理，55美仙的紐元確具吸引，惟提防若日圓續 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 日央行疑似干預 日圓暫穩 歐元年底目標維持0.94美元 今日 歐元年底目標維持0.94美元 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 英鎊年底目標維持1.05美元 日圓初步目標150 今日 日圓初步目標150 澳元初步阻力65美仙 今日 澳元初步阻力65美仙 你可能感興趣 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 01:00 日央行疑似干預 日圓暫穩 歐元年底目標維持0.94美元 今日 01:00 歐元年底目標維持0.94美元 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 01:00 英鎊年底目標維持1.05美元 最新專欄文章 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 日央行疑似干預 日圓暫穩 加元初步支持1.4 今日 加元初步支持1.4 澳元初步阻力65美仙 今日 澳元初步阻力65美仙 日圓初步目標150 今日 日圓初步目標150 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 英鎊年底目標維持1.05美元 外滙貨幣 紐元 日圓 年金