加拿大9月年通脹率雖回落，但仍高企6.9%（前值7%）。換言之，就是加央行於7月大幅加息1厘及9月加息0.75厘，仍未能有效遏抑通脹。市場普遍預期於本周三議息會，加央行只加息半厘。如屬實，加元息率往後

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