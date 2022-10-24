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加元初步支持1.4

財金專欄 2022/10/24

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加拿大9月年通脹率雖回落，但仍高企6.9%（前值7%）。換言之，就是加央行於7月大幅加息1厘及9月加息0.75厘，仍未能有效遏抑通脹。市場普遍預期於本周三議息會，加央行只加息半厘。如屬實，加元息率往後

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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