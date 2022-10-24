加元初步支持1.4 財金專欄 2022/10/24 分享： 分享： 加拿大9月年通脹率雖回落，但仍高企6.9%（前值7%）。換言之，就是加央行於7月大幅加息1厘及9月加息0.75厘，仍未能有效遏抑通脹。市場普遍預期於本周三議息會，加央行只加息半厘。如屬實，加元息率往後 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 日央行疑似干預 日圓暫穩 歐元年底目標維持0.94美元 今日 歐元年底目標維持0.94美元 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 英鎊年底目標維持1.05美元 日圓初步目標150 今日 日圓初步目標150 澳元初步阻力65美仙 今日 澳元初步阻力65美仙 你可能感興趣 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 01:00 日央行疑似干預 日圓暫穩 歐元年底目標維持0.94美元 今日 01:00 歐元年底目標維持0.94美元 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 01:00 英鎊年底目標維持1.05美元 最新專欄文章 日央行疑似干預 日圓暫穩 今日 日央行疑似干預 日圓暫穩 紐元支持位55美仙 今日 紐元支持位55美仙 澳元初步阻力65美仙 今日 澳元初步阻力65美仙 日圓初步目標150 今日 日圓初步目標150 英鎊年底目標維持1.05美元 今日 英鎊年底目標維持1.05美元 外滙貨幣 加元 美元