日央行疑似干預 日圓暫穩

日圓上周五急攀升，不排除是日央行干預。

看準日本9月貿赤擴大至約133.4美元，意味有着大量日資因透過貿赤而流失。

加上日本9月核心年通脹率攀至3%的8年高位擴大對日圓購買力的蠶食，以及美國10年債息重上

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