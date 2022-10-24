美國通脹繼續高企 財金專欄 2022/10/24 分享： 分享： 據外媒報道，聯儲局有官員主張短期內開始減慢加息步伐，刺激上周美國股市先跌後反彈，不過短期加息空間，能否提前收窄和見頂，筆者認為有待商榷。 市場普遍預期美聯儲12月再加息0.75厘的機會率，由早前的7成半 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 中美半導體技術限制仍存隱憂 2022/10/17 中美半導體技術限制仍存隱憂 環球金融市場 重演次按危機不高 2022/10/10 環球金融市場 重演次按危機不高 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 2022/10/03 英倫銀行無限量買長債仍非治本上策 多國央行加息 環球股市現調整壓力 2022/09/26 多國央行加息 環球股市現調整壓力 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 2022/09/19 美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 經濟 美股 通脹 加息 失業率 地緣政治 新興市場 美國國會 褐皮書 黃敏碩