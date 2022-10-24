據外媒報道，聯儲局有官員主張短期內開始減慢加息步伐，刺激上周美國股市先跌後反彈，不過短期加息空間，能否提前收窄和見頂，筆者認為有待商榷。

市場普遍預期美聯儲12月再加息0.75厘的機會率，由早前的7成半

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