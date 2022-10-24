主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 財金專欄 2022/10/24 分享： 分享： 中國最高權力核心的中共中央政治局7名常委亮相，多位熟悉北京消息都估計，主管港澳政策的「三頭馬車」料全換人，包括身兼中央港澳工作領導小組組長的常務副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍，以及香港中聯辦主任駱惠寧， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 2022/10/21 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 2022/10/20 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 2022/10/19 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 2022/10/18 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 有政戲 - 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 2022/10/17 港府創科加碼 制定藍圖全速飛躍 中國 香港 政治 習近平 澳門 人大常委 中聯辦 中共中央政治局 夏寶龍 韓正