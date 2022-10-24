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主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？

財金專欄 2022/10/24

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中國最高權力核心的中共中央政治局7名常委亮相，多位熟悉北京消息都估計，主管港澳政策的「三頭馬車」料全換人，包括身兼中央港澳工作領導小組組長的常務副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍，以及香港中聯辦主任駱惠寧，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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