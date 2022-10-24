金融界熱議 外放人馬「回流」本業

中共二十大產生新一屆中央委員會，因應金融領域中共中央委員和中央候補委員分布的變化，金融界熱議一批外放地方的前金融官員，有可能回爐金融界出任要職。

按慣例，金融機構「一行兩會」的主要負責人應是中共中央委員

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