金融界熱議 外放人馬「回流」本業 財金專欄 2022/10/24 分享： 分享： 中共二十大產生新一屆中央委員會，因應金融領域中共中央委員和中央候補委員分布的變化，金融界熱議一批外放地方的前金融官員，有可能回爐金融界出任要職。 按慣例，金融機構「一行兩會」的主要負責人應是中共中央委員 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 二十大提人才戰略 帶來新商機 2022/10/22 二十大提人才戰略 帶來新商機 國情知聞 - 「財富積累」 如何規範惹議 2022/10/21 「財富積累」 如何規範惹議 國情知聞 - 二十大話外音 「人幣保衞戰」 2022/10/20 二十大話外音 「人幣保衞戰」 國情知聞 - 共同富裕 先做後說 2022/10/19 共同富裕 先做後說 國情知聞 - 中國經濟 重在「三高」 2022/10/18 中國經濟 重在「三高」 中國 金融 中國人民銀行 中國證監會 易綱 郭樹清 證監會 退休 銀行