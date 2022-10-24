儲局放鴿：息口很快見頂

美聯儲11月1日至2日的會議即將召開之前，有「新美聯儲通訊社（Fedwire）」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文表示，美國聯儲局（FED）11月的會議上再加息0.75厘，且將會討論會否對外界公布12月放緩加息步伐的信息。

聯儲局素來有向媒體放風的不成文傳統，故市場均會默認有關消息為官方立場，比聯儲局官員在公開場合的個人言論，同具或更具參考價值。不過，言論並不是板上釘釘，而是不斷修正的。

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隨後作為呼應，鴿派傾向的美聯儲官員、2024年擁有FOMC會議投票權的三藩市聯儲主席Mary Daly表示，美聯儲應該避免因為加息太激進而讓美國經濟陷入「主動低迷」，現在是時候開始談論放慢加息的速度了。

Daly稱：「我們可能自己覺得要再加（息）75個基點，市場肯定已經這麼定價。可是，我真的建議大家，不要認為永遠都是（加）75（個基點）。」

其他美聯儲官員的鷹派立場也正在「鬆動」。儘管加息的過程尚未結束，但官員們認為，已經到了可以進一步縮小加息規模的時候，也接近到了可以完全暫停加息的時候，以便在信貸環境迅速變化之際對經濟進行評估。

芝加哥聯儲主席Evans也公開表示，如果明年聯邦基金利率的峰值大幅高於官員們9月預測的4.6%的水準，經濟將面臨巨大的「非線性」風險。

即使是美聯儲的「大鷹派」——聖路易斯聯儲主席Bullard，在加息態度上也表現出了一些微妙的變化。

Bullard上周五對媒體表示，他認為聯邦基金利率在達到4.6%左右時，美聯儲應暫停加息並對經濟進行評估。不過他更傾向於在今年年底前達到這一水準，再兩次加息75個基點，然後根據通脹表現在2023年調整政策。

他表示，強勁的就業市場為美聯儲抗擊通脹提供了迴旋的餘地。

儘管11月加息75個基點的預期無法改變，但此番密集發聲，使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降，從70%降至30%左右，對2月加息50個基點的可能性預期從50%降至30%。

市場對美聯儲明年的利率峰值預期也出現了溫和下降，但對之後的降息預期出現了鷹派轉變，即預計美聯儲在加息至利率峰值後暫停至該水準，而不是馬上開始降息。

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瑞銀：官員爭論需要持續到年底

越來越多的經濟學家表示，美國很可能在明年陷入經濟衰退。隨着聯儲官員們的鴿派立場越來越強烈，美聯儲很可能在11月的FOMC會議上發出放緩加息的信號。美聯儲主席鮑威爾在9月的新聞發佈會上表示，這一轉捩點將在「某個時刻」到來。

官員們一致認為，加息的全部影響可能在幾個月內都不會顯現出來，儘管資料已開始顯示通脹有放緩的跡象：在疫情初期推動通脹飆升的汽車價格正在下降，住房租金也出現了一定程度的下降。

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