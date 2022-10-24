特首李家超上任後的首份施政報告已經於上周公布，本屆政府形容房屋問題是施政時的重中之重，在土地供應上，雖大部分政策並非新鮮，但當局著力為上屆政府提出的土地供應計劃深化、設下時間表，並設立不少續效指標（KPIs），志在強化根基，整體表現可謂不過不失。

就整體供應而言，當局表明，未來10年土地供料將達3,280公頃，供應49.3萬伙房屋，當中有約1300公頃位於北部都會區。

同時，在精簡法定程序方面，當局亦有提出頗明確的時間表，例如把城規會審批改劃用地及政府收地工作平衡處理，以將生地變可建屋熟地的時間由最少6年縮減至4年。

而今屆政府著力延續對上一份施政報告提出的北部都會區發展策略，並透過成立專責發展北都的部門，擬於明年內制定北部都會區的具體計劃及行動綱領，從而實際推動北都發展。

除外，涉1000公頃的明日大嶼計劃的規劃步伐亦加快，當局表明在今年內會就其填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排提出建議，並目標於2025年展開填海工程，較原先預期的時間表加快1年。

另一方面，當局亦提供確實的綠化用地發展面積，表明將再識別共約255公頃、合共8幅綠化地。而發展局局長甯漢豪日前已經披露該8幅綠化地的選址，分別分布於北部都會區、屯門及荃灣一帶，預計可以提供7萬個房屋單位。她亦透露，當局將來不排除發展郊野公園邊陲地帶。

在上述提出的政綱可見，今屆政府為過往造地的工作，提供清晰的時間表，並就項目制定不同指標，提升透明度，讓業界、公眾均有跡可尋。即使最終能否按時釋出房屋供應，還看當局會否跟隨所制定的時間表行事，在此刻急於討論措施的成效實屬言之尚早，但相信現為項目制定明確指標，已經能打好紮實的根基，非只「空口說白話」。

記者：潘淑盈



▲ 土地供應目標明確 非空口說白話