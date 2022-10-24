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國防支出有增無減 受惠股逆市照升

研究報告 16:57 2022/10/24

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恒生指數突破2011年最低位16170，10月24日一度低探15082，市場風聲鶴唳。惟眾多板塊裏頭，軍工股仍逆市上升，與近年國防支出節節攀升有直接關係，下文將梳理當中邏輯。

專訪瑞信邵志銘：配置收息股 恒指明年目標僅萬七點【下一頁

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二十大強調「安全」

十九大的重點目標，為經濟建設、著力解決發展不平衡不充分問題，並大力提升發展質量和效益。相對之下。二十大報告則以穩為主，強調安全，例如多次強調「堅持動態清零不動搖」、「著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平」，並且明確表示「統籌維護和塑造國家安全，夯實國家安全和社會穩定基層基礎」。

二十大報告亦首次提「出提高人民軍隊打贏能力，創新軍事戰略指導，發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進實戰化軍事訓練」

十九大的相關用詞，是「繼續深化國防和軍隊改革」。二十大則是「鞏固拓展國防和軍隊改革成果」，表明本輪軍隊改革成效顯著，軍隊相關架構和各項政策已基本成型。未來將主要聚焦軍事能力建設，裝備快速發展仍在路上。從型號發展來看，新型號的數量和需求將進一步提升，老舊型號替換有望加速。

地緣政治

大國角力持續。

  • 11月美國進行中期選舉，屆時美國的對華政策或會帶來新一輪的中美角力；
  • 台海局勢緊張；
  • 南韓北韓近日發出交火警告；
  • 俄烏戰爭持續、歐洲陷入能源危機。

種種不明朗因素影響到中國對國防資源的傾斜。例如，二十大在對台措辭更加嚴厲。在對台問題上增加「提出新時代解決台灣問題的總體方略」和「堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關系主導權和主動權」的表述，表明在涉台問題上，國內已經有了總體解決方略，目前正在按部就班的執行。

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報告來源：中國銀河證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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