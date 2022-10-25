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超級財報周或加深市場波動 關注微軟季績

財金猛人追蹤 09:40 2022/10/25

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上周美國没有重要數據公布，故美股也相對平靜。但進入10月的最後一周，一系列經濟報告將讓投資者開始忙碌。

專訪瑞信邵志銘：配置收息股 恒指明年目標僅萬七點【下一頁

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周四將公佈第三季美國國內生產總值（GDP）初值，而大型科技公司包括科技巨頭微軟（美： MSFT）、谷歌母公司Alphabet （美： GOOG）、Facebook母公司Meta Platforms （美： META）、蘋果（美： AAPL）和亞馬遜（美： AMZN）將先後在今周公佈財報，市場隨之又熱鬧起來。

這幾個科技巨頭佔標普500指數權重20%；在科技股為主的納斯達克指數，佔比更超過三分之一，說其業績是美股後市的風向標也絶對不為過。而且，其財報亦可以了解加息、美元升值、高通膨對企業的影響。同時，不同的公司也或多或少反映關鍵領域的表現，例如微軟業績可看個人電腦景氣，從Alphabet了解廣告支出，而亞馬遜可看消費走勢。

這幾間公司當中，今年來只有蘋果表現優於大市，今年來下跌不足兩成；蘋果也是唯一最近幾季獲利和營收持續優於預期的公司。有看本欄的讀者都知道，蘋果是筆者今年一直加倉的股份，即使近期傳來削減iPhone的產量預期，無損筆者信心，所以無論是筆者個人抑或市場，對蘋果的期待都較高。

相對而言，微軟股價在年內跌近33%，較標普500的累積跌幅25%為深，加上早前傳裁員消息，故其業績特別惹市場關注。市場普遍預期其營業收入約495.6億美元，按年增長9.4%；調整後淨利潤172億美元，按年保持不變；調整後EPS達2.31美元。

由於全球企業數字化轉型的加速，Azure已被迅速採用，微軟雲計算平台Azure的持續強勢預計將對微軟第一季業績產生積極影響。此外，微軟針對特定行業的雲服務也在推動應用，因此Azure的營收增長仍持續強勁，佔據微軟收入的半壁江山。

此外，受惠於遠程工作的延續和混合/靈活工作模式的廣泛被採用，微軟的在線視頻會議平台Teams的用户增長勢頭強勁。

Teams Rooms、Mesh for Teams和Teams Essentials的引入都是值得注意的發展。到目前為止，超過60%的《財富》500強公司在2022年選擇了Teams Rooms來連接混合工作場所的員工。Teams不斷擴大的客户羣和功能實際上幫助微軟在與Zoom（美： ZM）的競爭中贏得了企業通信市場的份額。

至於佔公司收入約三分一的個人電腦分部，在2022財年第四季的表現已現疲態，加上個人電腦的需求和出機量在上一季都大減，因此第一季的數字也不太樂觀。另外，廣告支出的持續疲軟預計將對Windows OEM、Surface、LinkedIn以及搜索和新聞廣告營收產生不利影響。

整體而言，筆者認為微軟的季績和市場預期相若，未必會有大的驚喜，但對其長遠的發展依然有十足信心，加上股價有點被低估，值得繼續持有。

作者： 惠峰國際發展董事張玉峰

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撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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