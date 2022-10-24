約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 國際 18:15 2022/10/24 分享： 分享： 英國前首相約翰遜（Boris Johnson）宣布不參加今次黨魁選舉，直言不是合適的時機出選。他指出，執政黨內部不團結將無法有效管治國家，決定以國家利益放在首位，並支持即將接任首相之人。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 加息威力顯現 美CPI連月橫行 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 2022/10/17 Netflix打逆境波 播廣告是出路？ 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 2022/10/15 拜登拒認衰退將至 只因中期選舉更近 你可能感興趣 加息威力顯現 美CPI連月橫行 20:46 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 19:51 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 22:07 2022/10/18 灰頭土臉下台 關浩霆兩宗罪 最新專欄文章 國金札記 - 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 今日 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 2022/10/22 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 國金札記 - 加息威力顯現 美CPI漸見頂 2022/10/21 加息威力顯現 美CPI漸見頂 加息威力顯現 美CPI連月橫行 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 國金札記 - 新加坡一枝獨秀 逆下保增長 2022/10/20 新加坡一枝獨秀 逆下保增長 政治 選舉 約翰遜 辛偉誠 英國保守黨 英國