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約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒

國際 18:15 2022/10/24

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英國前首相約翰遜（Boris Johnson）宣布不參加今次黨魁選舉，直言不是合適的時機出選。他指出，執政黨內部不團結將無法有效管治國家，決定以國家利益放在首位，並支持即將接任首相之人。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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