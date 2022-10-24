英加減稅非重點 市場看財政紀律 國際 20:47 2022/10/24 分享： 分享： 英國首相卓慧思（Liz Truss）下台，「迷你預算案」（mini-budget）欠深思熟慮是致命傷，大規模減稅前未充分了解市場意見，不尊重政策醞釀程序，放大了市場動盪。不過，就算卓慧思盡量做足與市場溝通，做好包裝，迷你預算案成功推出，相信也難有好的收場。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 今日 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 2022/10/22 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 加息威力顯現 美CPI連月橫行 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 2022/10/19 新加坡一枝獨秀 逆境中保持增長 你可能感興趣 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 今日 18:15 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 14:06 2022/10/22 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 加息威力顯現 美CPI連月橫行 20:46 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 最新專欄文章 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 今日 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 國金札記 - 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 今日 卓慧思輸給生菜？ 全因高估政治能量 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 2022/10/22 卓慧思輸給生菜 全因高估政治能量 國金札記 - 加息威力顯現 美CPI漸見頂 2022/10/21 加息威力顯現 美CPI漸見頂 加息威力顯現 美CPI連月橫行 2022/10/20 加息威力顯現 美CPI連月橫行 經濟 財政政策 選舉 政治 卓慧思 辛偉誠 減稅 下台 英國