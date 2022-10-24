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英加減稅非重點 市場看財政紀律

國際 20:47 2022/10/24

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英國首相卓慧思（Liz Truss）下台，「迷你預算案」（mini-budget）欠深思熟慮是致命傷，大規模減稅前未充分了解市場意見，不尊重政策醞釀程序，放大了市場動盪。不過，就算卓慧思盡量做足與市場溝通，做好包裝，迷你預算案成功推出，相信也難有好的收場。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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