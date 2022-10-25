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中國式現代化的投資機遇

研究報告 07:43 2022/10/25

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「二十大」日前閉幕，報告中提出了「中國式現代化」，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，預計高質量發展條件下，促進消費和擴大投資或將成為經濟的新增長點。

雖然報告中沒有給出關於經濟增速具體的定量目標，但在高質量發展條件下，仍需要維持一定的宏觀基本面增速，同時報告中也給出了2035年的一些定性目標，包括︰到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平。

根據世界銀行的數據，截至2021年中國人均GDP為11188美元，雖然已經邁過1萬美元的門檻，但仍低於美國（2021年，61280美元）、德國（2021年，42527美元）、法國（2021年，38210美元）、日本（2021年，35278美元）、韓國（2021年，32645美元）等發達國家的水平。反映中國消費率仍具備較大發展空間，未來仍將需要有效促進國內消費，挖掘國內消費潛力。

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欄名 : 大行有路捉

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