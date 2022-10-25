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長汽季績佳 候回調吸納

財金專欄 2022/10/25

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港股昨日急挫，恒生指數下跌超過1,000點，國企指數更跌400點，是近期表現最差一日，盡管炒股不炒市唔多靈，但季度業績好始終有賣點。長城汽車（02333）第三季盈利急升八成，抵銷9月汽車銷售「失速」，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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