長汽季績佳 候回調吸納 財金專欄 2022/10/25 分享： 分享： 港股昨日急挫，恒生指數下跌超過1,000點，國企指數更跌400點，是近期表現最差一日，盡管炒股不炒市唔多靈，但季度業績好始終有賣點。長城汽車（02333）第三季盈利急升八成，抵銷9月汽車銷售「失速」， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 2022/10/24 【跌市中站】1600億急砸 港股又屆最怕萬一時？（第四版） 中字股實力談 - 中資密密買 軟件股短炒 2022/10/22 中資密密買 軟件股短炒 中字股實力談 - 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 2022/10/21 【尋找黑馬】港股浮沉受制美債息 熱錢流竄密收軟件股（第四版） 中字股實力談 - 招行破淨值 吸引力浮現 2022/10/21 招行破淨值 吸引力浮現 中字股實力談 - 油運周期上升 中遠海能復甦 2022/10/20 油運周期上升 中遠海能復甦 新能源 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 習近平 長城汽車（02333） 人民幣 板塊