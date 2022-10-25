在銀行加息、以及疫情下本港仍未復常，不單止樓價由年初起持續回落，本港經濟環境亦未大幅改善，引致供斷個案漸增，銀主盤存量接連攀升，本月已突破200個銀主放盤，屬2008年金融海嘯以來的高位，由於不少銀主單位的成交價，較市價低出一截，在市場沒有重大利好消息刺激下，勢必拖低樓價，

近日二手市場不乏銀主盤低價成交，包括香港仔中心R座高層銀主盤，實用面積約703平方呎，擁香港仔避風塘海景，原先叫價1,100萬元，新近減至968萬元沽出，相較同類單位一年前約1,150萬元的成交價，一年間兩者相差16%。

而作為九龍居屋王之一的樂富德強苑，其A座高層銀主盤，實用面積656平方呎，原先以845萬元（未補地價）放售，早前亦減至780萬元（未補地價）沽出，呎價11,890元，相較兩年半前的買入價貶值達5.5%。

由於買家購入心儀的二手單位，均會以屋苑新近的成交價，作為其本身出價指標，在銀主盤低市價頻現下，買家自然會壓低叫價，不少業主為求盡快脫手套現，亦願意進一步割價，最終形成惡性循環。

另一方面，美國聯儲局將於下月議息，再度加息機會極高，而在港美息差收窄下，再加上本港拆息高企，一個月拆息於本周一時已升穿3厘，創海嘯後新高，預料本港銀行勢必跟隨加息，意味著供樓人士負擔加重，部分每月供樓「掹掹緊」的人士，形勢最為險峻，或被迫斷供離場，促使銀主盤數量繼續飊升，再加上銀主盤大部分以低價易手，最終陷入惡性循環，形成樓價一浪低於一浪的局面。

記者：李偉航



▲ 銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾