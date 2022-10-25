二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 財金專欄 2022/10/25 分享： 分享： 中共二十大閉幕，中央最高領導層塵埃落定，各方關注在入境檢疫隔離方面，會否有所放寬？香港與內地通關，據知短期目標是增加入境名額，港府也為「逆向隔離」走出第一步，着手把落馬洲河套區的方艙醫院，轉為「逆向隔 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 2022/10/24 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 有政戲 - 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 2022/10/21 港8大中心哪個優先 施政報告有答案 有政戲 - 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 2022/10/20 李家超首份功課兩大亮點 中央收貨 有政戲 - 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 2022/10/19 5位特首施政報告 土地房屋各有招數 有政戲 - 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 2022/10/18 施政報告出招 搶「家族辦公室」大客 香港 深圳 保安局 落馬洲 方艙醫院