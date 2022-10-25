二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步

中共二十大閉幕，中央最高領導層塵埃落定，各方關注在入境檢疫隔離方面，會否有所放寬？香港與內地通關，據知短期目標是增加入境名額，港府也為「逆向隔離」走出第一步，着手把落馬洲河套區的方艙醫院，轉為「逆向隔

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