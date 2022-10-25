國事天下事 正確思考！

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財金專欄 02:30 2022/10/25

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中共二十大順利結束，進一步確立習近平在黨國的領導核心地位，一中全會亦選出了新的政治局及七名常委，最高領導層主要由曾與習共事及支持習的施政理念方針者組成，此舉被西方傳謀普遍視為習獨攬大權，今後將加倍政治

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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