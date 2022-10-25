國事天下事 正確思考！ 財金專欄 02:30 2022/10/25 分享： 分享： 中共二十大順利結束，進一步確立習近平在黨國的領導核心地位，一中全會亦選出了新的政治局及七名常委，最高領導層主要由曾與習共事及支持習的施政理念方針者組成，此舉被西方傳謀普遍視為習獨攬大權，今後將加倍政治 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！ 2022/10/21 「盈利王」股東12月收超高息！ 投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金! 2022/10/19 跟保險巨企買房託基金! 投資坐標 - 國運興隆揀持好股! 2022/10/18 國運興隆揀持好股! 投資坐標 - 美股為何即市玩「笨豬跳」? 2022/10/14 美股為何即市玩「笨豬跳」? 投資坐標 - 「盈利王」第三季續勁賺! 2022/10/12 「盈利王」第三季續勁賺! 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 鷹美(國際)（02368） 樂聲電子（00213） 經濟數據表現 辛偉誠 中國概念股 股票